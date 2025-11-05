Marcell Jacobs ha deciso: niente ritiro! Obiettivo difesa del titolo agli Europei 2026

Dopo una lunga pausa di riflessione Marcell Jacobs sembra aver accantonato per il momento l’ipotesi di un ritiro immediato dall’atletica, cominciando a pianificare la preparazione in vista di un 2026 sicuramente meno impegnativo rispetto alle ultime stagioni. La velocità italiana maschile può tirare dunque un sospiro di sollievo almeno in ottica Campionati Europei di Birmingham, che diventa il prossimo grande obiettivo dello sprinter lombardo.

Ad oggi non c’è ancora una notizia ufficiale o un annuncio del diretto interessato, ma in base a quanto riporta la Gazzetta dello Sport il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2021 avrebbe ripreso proprio in questi giorni ad allenarsi in Florida dopo aver messo in dubbio pubblicamente la sua intenzione di prolungare la sua carriera al termine della stagione 2025.

Jacobs era reduce infatti dalla cocente delusione dei Mondiali di metà settembre in Giappone con la mancata qualificazione in finale sia a livello individuale (10.16 in semifinale) che in staffetta (per un contatto con un atleta sudafricano in fase di cambio) dopo aver rincorso la condizione per tutto l’anno dovendo fare i conti con diversi problemi fisici.

Dopo la rassegna iridata Marcell ha staccato la spina con una lunga vacanza tra Bali e Seul insieme alla moglie Nicole e ai figli per poi tornare a Jacksonville, dove vive da due anni insieme alla famiglia. Il bresciano classe 1994, che ha compiuto 31 anni lo scorso 24 settembre, dovrebbe ritrovare a breve il coach Rana Reider (di ritorno dagli impegni in Cina come referente dei migliori sprinter) per impostare il percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Secondo la Gazzetta, il mirino sarebbe puntato verso la prossima estate con il focus sugli Europei di Birmingham (10-16 agosto) per inseguire il terzo titolo continentale di fila nei 100 metri saltando quindi in blocco le gare indoor.