Marcel Hirscher fissa la data del rientro: obiettivo Olimpiadi con l’Olanda

È ritenuto unanimemente uno dei fenomeni dello sci degli ultimi anni, un fuoriclasse indiscusso che sembra pronto a tornare nuovamente sulla scena. Marcel Hirscher ha fissato la data del suo rientro e sembra aver messo nel mirino, con la bandiera dell’Olanda, la partecipazione alle Olimpiadi.

Il fuoriclasse austriaco, vincitore di otto Coppe del Mondo assolute, non sembra avere nessuna voglia di arrendersi al serio infortuno al ginocchio patito a dicembre 2024. Hirscher, classe 1989, si era ritirato una prima volta nel 2019 per poi effettuare il suo rientro proprio nel 2024.

La scelta di gareggiare con la bandiera olandese è stata dettata dalla volontà di rendere omaggio al paese della madre. Sembra possibile ipotizzare che Hirscher possa puntare a ritrovare condizione atletica e fiducia nella propria sciata nelle gare di Coppa del Mondo per poi riuscire a dare il tutto per tutto nella rassegna a Cinque Cerchi.

Sulla certezza della possibilità di rientro ad alti livelli del salisburghese si è espresso anche la leggenda Hermann Maier, intervistato dal Kronen Zeitung”: “Sono assolutamente convinto che sia ancora in grado di tornare a vincere e, di conseguenza, lottare anche per l’oro olimpico. Ha imparato molto dall’anno scorso, credo che la pianificazione ora sia decisamente migliore pur essendoci stato di mezzo l’infortunio. Ha saltato Sölden, ora ha l’opportunità di partire per gli Stati Uniti, dove non avrà tutta l’attenzione e potrà prepararsi con un po’ di tranquillità. Tutto è possibile per Marcel, inoltre non avrà problemi di qualificazione con l’Olanda. Si può tornare dopo così tanti anni di stop? Dopo una pausa anche di tre o quattro stagioni, si può ancora competere al vertice anche se per me era chiaro”.