Maratona New York 2025, Sifan Hassan vuole interrompere l’egemonia keniana nella Grande Mela

Domenica 2 novembre è prevista la Maratona di New York 2025, settima e ultima Major della stagione olimpica. Nella 54ma edizione della mitica 42,195 km newyorkese sono attesi circa 55mila runners provenienti da oltre 150 Paesi, che si apprestano a percorrere le strade della Grande Mela con partenza a Staten Island e arrivo in quel di Central Park.

In campo femminile il Kenya andrà a caccia del settimo successo consecutivo affidandosi soprattutto alle tre più recenti vincitrici della New York City Marathon: Sheila Chepkurui (2024), Hellen Obiri (2023) e Sharon Lokedi (2022). La formidabile pattuglia keniana può contare anche sulla 42enne Vivian Cheruiyot (oro olimpico nei 5000 a Rio 2016 e quattro volte campionessa del mondo su pista) e sulla 45enne Edna Kiplagat (bi-campionessa iridata di maratona e trionfatrice a New York nel lontano 2010).

L’antagonista principale del Kenya risponde al nome di Sifan Hassan, che ha scelto di rinunciare ai Mondiali di Tokyo per concentrarsi esclusivamente sulla 42 km in questa stagione arrivando terza a Londra e prima a Sydney in 2h18:22. La neerlandese, primatista europea con 2h13:44, dovrà fare i conti anche con l’etiope Gotytom Gebreslase ed un folto gruppo di statunitensi guidato dalla veterana Sara Hall e dalla quarta classificata dell’ultima Maratona iridata Susanna Sullivan.

Il record femminile della Maratona newyorkese resiste dal 2003, quando la keniana Margaret Okayo corse in 2h22:31. Vedremo se qualcuna riuscirà ad attaccare questo primato storico nella giornata di domenica.