Maratona Firenze 2025: risultati e classifica tempi. Badr Jaafari regala la vittoria all’Italia, Mheari si impone tra le donne
Torna a tingersi d’azzurro dopo due anni la 41ma edizione della Maratona di Firenze: all’esordio sulla distanza, ad imporsi è Badr Jaafari, che taglia in solitaria il traguardo e consegna il successo all’Italia, mentre tra le donne ad imporsi è l’etiope Tsega Desta Mheari.
Nella gara maschile l’azzurro Badr Jaafari si impone con il crono di 2:09:57.42, precedendo l’etiope Asnake Dubre Negawo, secondo in 2:11:21.85, a 1:24.43, ed il keniano Ishmael Chelanga Kalale, terzo in 2:11:32.03, a 1:34.61. Altri tre italiani chiudono in top ten: il lucano Rocco Lancellotti si classifica settimo in 2:21:14.68, a 11:17.26, mentre Hicham Boufars è nono in 2:23:22.26, a 13:24.84, infine Enrico Bartolotti termina decimo in 2:24:40.28, a 14:42.86.
La gara femminile, invece, va all’etiope Tsega Desta Mheari, sola all’arrivo in 2:30:36.24, con ampio margine sulle avversarie: piazza d’onore per la keniana Betty Jematia Chepkwony, seconda in 2:33:24.29, a 2:48.05, gradino più basso del podio per l’altra keniana Sofia Jebiwott Chesir, terza in 2:35:39.54, a 5:03.30. Tre azzurre in top ten: Marta Bernardi finisce quinta in 2:47:28.16, a 16:51.92, mentre Federica Moroni è settima in 2:48:27.19, a 17:50.95, infine Daniela Valgimigli chiude ottava in 2:48:35.90, a 17:59.66.
ORDINE D’ARRIVO MASCHILE (TOP 10)
1 JAAFARI Badr ATLETICA CASONE NOCETO ITA M SM 2:09:57.42
2 NEGAWO Asnake Dubre ETIOPIA ETH M SM 2:11:21.85 +1:24.43
3 KALALE Ishmael Chelanga KENIA KEN M SM 2:11:32.03 +1:34.61
4 KOSITANY Joel Kipsang KENIA KEN M SM35 2:15:18.67 +5:21.25
5 KICHWEN Emmanuel Kibet KENIA KEN M SM 2:15:47.22 +5:49.80
6 GŁOGOWSKI Adam UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK POL M SM 2:18:05.17 +8:07.75
7 LANCELLOTTI Rocco CLUB ATLETICO POTENZA ITA M SM 2:21:14.68 +11:17.26
8 BIDMON Michael OBV PRO TEAM AUT M SM 2:22:55.60 +12:58.18
9 BOUFARS Hicham ASD INTERNATIONAL SECURITY S. ITA M SM35 2:23:22.26 +13:24.84
10 BARTOLOTTI Enrico LIFERUNNER SSDARL ITA M SM 2:24:40.28 +14:42.86
ORDINE D’ARRIVO FEMMINILE (TOP 10)
1 MHEARI Tsega Desta ETIOPIA ETH F SF 2:30:36.24
2 CHEPKWONY Betty Jematia KENIA KEN F SF 2:33:24.29 +2:48.05
3 CHESIR Sofia Jebiwott KENIA KEN F SF 2:35:39.54 +5:03.30
4 PASTOROVA Petra REPUBBLICA CECA CZE F SF45 2:44:46.27 +14:10.03
5 BERNARDI Marta G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ITA F SF35 2:47:28.16 +16:51.92
6 PETERSEN Severine LAUFVEREIN ASV FREIENFELD GER F SF 2:48:17.37 +17:41.13
7 MORONI Federica ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA F SF50 2:48:27.19 +17:50.95
8 VALGIMIGLI Daniela LIFERUNNER SSDARL ITA F SF40 2:48:35.90 +17:59.66
9 FEIT Teresa AUT F NC 2:48:48.28 +18:12.04
10 BESSALEM Leila S/L PLESSIS ROBINSON AC ALG F SF 2:48:49.49 +18:13.25