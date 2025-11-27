Maratona di Firenze, Badr Jaafari debutta sui 42 km da campione italiano della mezza. Sfida a Kibet e Dubre

Domenica 30 novembre si disputerà la Maratona di Firenze, a cui parteciperanno quasi 15.000 podisti con maggioranza di presenza straniera (52%). La 41ma edizione dell’evento nel capoluogo toscano segnerà il debutto sui 42 km di Badr Jaafari, il Campione Italiano di mezza maratona si cimenterà sulla doppia distanza per la prima volta in carriera e partirà tra i favoriti.

Il portacolori dell’Atletica Casone Noceto sarà anche uno dei favoriti della vigilia insieme al keniano Emmanuel Kibet e all’etiope Asnake Dubre, mentre tra le donne potrebbe cadere il record della manifestazione (2h24:17) per mano dell’accreditata ruandese Clementine Mukandanga, che trionfò in questo evento già nel 2023 e che punterà a scendere sotto il crono di 2h24:17 siglato da Lonah Chemtai Salpeter dal 2018.

Il percorso è stato confermato rispetto all’ultima edizione: partenza e arrivo in piazza Duomo, accostando i luoghi più iconici della città come Ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza Santa Croce, Fortezza da Basso, Parco delle Casine.