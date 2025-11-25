Luna Rossa non ancora iscritta all’America’s Cup. Termine scaduto, ma c’è un paracadute

L’assegnazione all’Italia ed in particolare a Napoli della 38ma America’s Cup ha alimentato un grande entusiasmo almeno inizialmente alle nostre latitudini, soprattutto per il sogno di assistere magari al primo trionfo di Luna Rossa, ma la marcia di avvicinamento verso la prossima edizione della Coppa America di vela fatica ad ingranare dopo la pubblicazione del nuovo regolamento.

La prima scadenza per le iscrizioni era fissata al 31 ottobre e di fatto hanno risposto all’appello solamente il Defender (Emirates Team New Zealand) ed il Challenger of Record (Athena Racing), ovvero le due compagini che hanno concordato il protocollo della manifestazione. Nessun altro sfidante si è ancora iscritto ufficialmente alla nuova campagna, compresa Luna Rossa.

Il team italiano sta continuando ad allenarsi intensamente a Cagliari e dovrebbe confermare il suo impegno anche per Napoli 2027, ma l’annuncio dell’iscrizione alla sfida tarda ad arrivare per una questione legata alle nuove regole: budget cap di 75 milioni di euro, limitazioni tecniche con il divieto di costruire nuovi scafi ed un’America’s Cup Partnership (governance condivisa che gestirà la competizione) che non convince appieno.

In base ad alcune indiscrezioni il piano di Luna Rossa per vincere la Coppa sforerebbe il budget cap imposto, e sarebbe proprio questo il nodo principale della questione. In ogni caso il sodalizio del patron Patrizio Bertelli ha ancora tempo fino al 31 gennaio per formalizzare l’iscrizione, anche se dovrà pagare una quota maggiorata rispetto alla prima deadline.