Tennis
L’ultima fatica di Lorenzo Musetti: battere Novak Djokovic per realizzare il sogno ATP Finals!
Il canadese Felix Auger-Aliassime è ancora davanti all’azzurro Lorenzo Musetti all’ottavo posto della Race to Turin, piazzamento che assegnerà l’ultimo pass ancora in palio per le ATP Finals in singolare: l’azzurro potrà operare il sorpasso vincendo la finale dell’ATP 250 di Atene.
Felix Auger-Aliassime, infatti, ha chiuso la Race a quota 3845, mentre l’azzurro dopo l’approdo all’ultimo atto in Grecia si trova a 3840, ovvero a soli 5 punti dal canadese: Musetti è quindi costretto a battere il serbo Novak Djokovic per conquistare le Finals.
L’ottavo classificato finirà nel girone di Jannik Sinner alle Finals e sfiderà l’azzurro all’esordio, mentre il nono sarà la prima riserva, ma potrebbe prendere proprio il posto del serbo Novak Djokovic qualora questi decidesse di dare forfait al torneo di Torino.
LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA ALLE ATP FINALS SE…
- Vince il torneo di Atene battendo in finale il serbo Novak Djokovic