Lorenzo Sonego saluta Fabio Colangelo: fine del sodalizio tra il piemontese e il suo coach

Titoli di coda su sodalizio tecnico tra Lorenzo Sonego e Fabio Colangelo. Un po’ a sorpresa è arrivato, attraverso i canali social del tennista piemontese, l’annuncio sulla conclusione della collaborazione tra i due, attraverso il seguente messaggio: “Grazie Fabio, per la dedizione e la passione che hai messo in ogni giorno di lavoro insieme. Il risultato dei quarti di finale in Australia resterà un traguardo importante … ma quello che conta di più è averti avuto al mio fianco in un momento particolarmente significativo della mia carriera. La tua presenza, la serenità e la fiducia che sei riuscito a trasmettermi mi hanno aiutato nella crescita come persona e come atleta. Grazie ❤️“, ha scritto Sonego.

Un rapporto iniziato nella primavera dell’anno scorso, dopo la non semplice interruzione della relazione tra il torinese e il suo storico allenatore Gipo Arbino. Sonny ha voluto mettersi in discussione e cercato con Colangelo di arricchire il suo tennis anche di maggiori discese a rete e giocate di volo, per consentirgli una maggior imprevedibilità. Il tutto corredato da un lavoro attento anche sulla risposta, in particolare col rovescio. La punta più alta, da questo punto di vista, è stata toccata negli Australian Open 2025 (quarti di finale).

Una decisione che arriva in un momento particolare dal momento che Sonego potrebbe essere impiegato in Coppa Davis. Al di là della rinuncia di Jannik Sinner, nota già da alcune settimane, la partecipazione di Lorenzo Musetti a Bologna è col punto di domanda. Le fatiche negli ultimi due mesi iniziano a farsi sentire nelle gambe del carrarino e la nascita imminente del suo secondogenito potrebbe suggerire al capitano non giocatore, Filippo Volandri, di considerare il torinese.

Una candidatura rafforzata anche dagli ultimi risultati, come la semifinale raggiunta nel recente torneo di Metz. A questo punto, con la rottura del connubio Sonego-Colangelo, resta da capire quale sarà la gestione tecnica del giocatore nostrano. Vincenzo Santopadre, facente parte dello staff nel ruolo di consulente, potrebbe assumere un ruolo centrale? Vedremo.