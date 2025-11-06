Lorenzo Sonego piega un coriaceo Altmaier in due set e approda in semifinale a Metz

Prosegue l’avventura di Lorenzo Sonego (n.42 del ranking) nell’ATP250 di Metz. Sul veloce indoor francese, il piemontese ha sconfitto col punteggio di 6-4 7-6 (6) il tedesco Daniel Altmaier (n.46 ATP) in 2 ore e 3 minuti di gioco. Una sfida molto combattuta, soprattutto nel secondo parziale. Sonego ha puntato molto sulla combinazione servizio-dritto, per sollecitare soprattutto il suo avversario dalla parte destra del campo (dritto). Grazie a questo risultato è arrivata la qualificazione in semifinale dove ci sarà ad attenderlo il britannico Cameron Norrie.

Nel primo set entrambi chiedono tanto al servizio nel tentativo di far valere le migliori qualità al rimbalzo: Altmaier dal lato del rovescio e Sonego dal dritto. L’azzurro è decisamente risoluto nel quinto game, quando con estremo pragmatismo strappa la battuta al rivale. Il teutonico tenta una reazione immediata ma “San Servizio” fa il proprio dovere e la palla del contro-break sfuma. Il torinese tiene poi una velocità di crociera decisamente alta, non consentendo all’avversario di avvicinarsi più di tanto. Il 6-4 premia il nostro portacolori.

Nel secondo set Sonego perde un po’ di concretezza in risposta, commettendo degli errori in risposta di rovescio banali. In questo modo, tre palle break in apertura, una nel nono e tre nell’undicesimo game gridano vendetta. Vero è che Sonny si trova coinvolto in un gioco lunghissimo (dodicesimo), cancellando ben sei palle set al suo rivale, con grande coraggio e determinazione. È un po’ la svolta della partita perché nel tie-break Altmaier commette errori marchiani a rete e col rovescio lungolinea, che gli costano la partita. Sullo score di 8-6 cala il sipario.

Leggendo le statistiche, l’azzurro conclude in doppia cifra alla voce “Ace” (10), mettendo in campo una percentuale altissima di prime di servizio (81%) e ottenendo il 79% dei punti. Ben anche con la seconda (67%).