Lorenzo Musetti: “Vinta una partita difficile da raccontare, contro Alcaraz serve un altro miracolo”

Un mai domo Lorenzo Musetti ha ieri sconfitto Alex De Minaur al termine di uno dei match più belli della sua giovane carriera. All’Inalpi Arena di Torino l’azzurro ha ottenuto la sua prima vittoria alle ATP Finals battendo l’australiano per 7-5 3-6 7-5, ritrovando le energie nel finale e recuperano il break al suo avversario nel terzo set. Ora il toscano troverà sul suo cammino Carlos Alcaraz.

L’italiano è dunque ancora in lizza per passare il turno ma dovrà riuscire a battere lo spagnolo per raggiungere la semifinale. Le condizioni del nativo di Carrara, reduce da un finale di stagione impegnativo, saranno da valutare, ma la spinta del pubblico può giocare un ruolo importante. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match, il numero 9 del mondo ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto.

Musetti ha dichiarato: “È stata una partita difficile da raccontare, la gente neanche vedendola può essere in grado di comprenderla. È stata soprattutto bella da giocare perché nel finale abbiamo alzato ancora di più il livello. Ogni punto era uno spettacolo. Le condizioni oggi erano un po’ più lente, sono riuscito ad avere subito un buon feeling con la palla”.

Sulla partita giocata da De Minaur: “Alex dal secondo set in poi ha cominciato a rispondere nonostante io servissi bene. Da fondo non sbagliava mai. Queste partite sono belle da giocare ma vincere è ancora più soddisfacente”.

Sorridendo ha poi parlato del prossimo match con Alcaraz: “Incredibilmente avrò un giorno di riposo. Contro Carlos è una partita scontata e molto semplice, specialmente in condizioni di freschezza fisica (sorridendo). A parte gli scherzi sarà un match che dovrò godermi. È un match complicato, insieme a Jannik è il leader del circuito. Sarà difficile ma avrò questo magnifico pubblico a mio favore. Speriamo di poter fare un altro miracolo”.