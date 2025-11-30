Tennis
Lorenzo Musetti unico top-10 col rovescio a una mano: un colpo in via d’estinzione
Un colpo in via d’estinzione. Lorenzo Musetti chiude il 2025 da n.8 del ranking ed è l’unico top-10 col rovescio a una mano. Un dato che può inorgoglire il tennista toscano, dotato di una manualità fuori dal comune, in un tennis moderno che tende a favorire in maniera chiara i bimani in merito a quel fondamentale.
Non è un caso che nel gruppo dei migliori 100 giocatori del mondo, solo sette eseguano questo colpo nel modo descritto. Il riferimento è a Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Daniel Altmaier, Giovanni Mpetshi Perricard e Aleksander Kovacevic.
Uno svantaggio soprattutto per alcune situazione di gioco fondamentali, come la risposta a servizi molto potenti e la copertura del campo, che con le due mani è decisamente più agevole. Desta sensazione come nel corso del tempo ci sia stata questa tendenza, considerando che negli anni ’70 e ’80 l’uso di una sola mano era preponderante.
A partire dagli anni ’90 il trend è cambiato in maniera sensibile e nei primi anni 2000 c’è stato il sorpasso del rovescio a due mani. Nel 2009 il solo Roger Federer figurava tra i migliori 10 e dal 2021 a oggi solo un tennista monomane a stagione, ovvero Stefanos Tsitispas, Grigor Dimitrov e Musetti. Di seguito l’elenco completo:
ELENCO COMPLETO TOP-10 COL ROVESCIO A UNA MANO NEL TEMPO
2025: 1 – Musetti
2024: 1 – Dimitrov
2023: 1 – Tsitsipas
2022: 1 – Tsitsipas
2021: 1 – Tsitsipas
2020: 3 – Thiem, Federer, Tsitsipas
2019: 3 – Federer, Thiem, Tsitsipas
2018: 2 – Federer, Thiem
2017: 4 – Federer, Dimitrov, Thiem, Wawrinka
2016: 2 – Wawrinka, Thiem
2015: 3 – Federer, Wawrinka, Gasquet
2014: 2 – Federer, Wawrinka
2013: 3 – Federer, Wawrinka, Gasquet
2012: 2 – Federer, Gasquet
2011: 2 – Federer, Almagro
2010: 2 – Federer, Youzhny
2009: 1 – Federer
2008: 2 – Federer, Blake
2007: 4 – Federer, Gonzalez, Gasquet, Robredo
2006: 5 – Federer, Blake, Ljubicic, Robredo, Gonzalez
2005: 3 – Federer, Ljubicic, Gaudio
2004: 3 – Federer, Henman, Gaudio
2003: 2 – Federer, Philippoussis
2002: 3 – Federer, Henman, Costa
2001: 5 – Kuerten, Rafter, Haas, Henman, Sampras
2000: 4 – Kuerten, Sampras, Corretja, Henman
1999: 3 – Sampras, Kuerten, Krajicek
1998: 6 – Sampras, Corretja, Rafter, Henman, Rusedski, Krajicek
1997: 4 – Sampras, Rafter, Rusedski, Muster
1996: 4 – Sampras, Muster, Becker, Krajicek
1995: 3 – Sampras, Muster, Becker
1994: 5 – Sampras, Becker, Edberg, Berasategui, Stich
1993: 5 – Sampras, Stich, Edberg, Muster, Pioline
1992: 6 – Edberg, Sampras, Becker, Korda, Lendl, Krajicek
1991: 8 – Edberg, Becker, Stich, Lendl, Sampras, Forget, Novacek, Korda
1990: 8 – Edberg, Becker, Lendl, Sampras, Gomez, Muster, Sanchez, Gilbert
1989: 6 – Lendl, Becker, Edberg, McEnroe, Gilbert, Mancini
1988: 6 – Lendl, Becker, Edberg, Hlasek, Leconte, Mayotte
1987: 7 – Lendl, Edberg, Becker, Cash, Noah, Mayotte, McEnroe
1986: 6 – Lendl, Becker, Noah, Edberg, Leconte, Gomez
1985: 6 – Lendl, McEnroe, Edberg, Becker, Noah, Curren
1984: 7 – McEnroe, Lendl, Gomez, Sundstrom, Cash, Teltscher, Noah
1983: 7 – McEnroe, Lendl, Noah, Arias, Higueras, Clerc, Curren
1982: 7 – McEnroe, Lendl, Vilas, Gerulaitis, Clerc, Noah, McNamara
1981: 7 – McEnroe, Lendl, Clerc, Vilas, Teltscher, Gerulaitis, McNamara
1980: 6 – McEnroe, Vilas, Lendl, Clerc, Gerulaitis, Teltscher
1979: 6 – McEnroe, Gerulaitis, Tanner, Vilas, Ashe, Higueras
1978: 6 – Vilas, McEnroe, Gerulaitis, Gottfried, Ramirez, Barazzutti
1977: 7 – Vilas, Gerulaitis, Gottfried, Orantes, Ramirez, Nastase, Stockton
1976: 6 – Nastase, Orantes, Ramirez, Vilas, Panatta, Gottfried
1975: 8 – Vilas, Ashe, Orantes, Rosewall, Nastase, Alexander, Tanner, Laver
1974: 8 – Newcombe, Laver, Vilas, Okker, Ashe, Rosewall, Smith, Nastase
1973: 9 – Nastase, Newcombe, Okker, Smith, Rosewall, Orantes, Laver, Kodes, Ashe