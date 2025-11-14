Lorenzo Musetti: “Sono soddisfatto di come ho chiuso la stagione, mi dà grandi stimoli per la prossima”

Ci ha provato Lorenzo Musetti a fare partita contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’incontro di chiusura del Gruppo Jimmy Connors delle ATP Finals. C’era tanto in ballo: da un lato la qualificazione alle semifinali dell’evento per il toscano e dall’altro lo status di n.1 del mondo a fine anno del murciano. Ha prevalso Carlitos col punteggio di 6-4 6-1.

Una partita dai due volti. Musetti bravo a rimanere attaccato all’iberico, anche grazie a un ottimo rendimento al servizio, ma poi nel momento più delicato non ha tenuto rispetto al suo avversario. Perso il primo parziale, sono venute meno le energie fisiche e nervose, in considerazione di un avvicinamento alle Finals molto spossante per Lorenzo.

Non è un caso che in conferenza stampa, il carrarino abbia annunciato che non prenderà parte alle finali di Coppa Davis a Bologna, previste dal 18 al 23 novembre, per la necessità di recuperare e vista anche la nascita del suo secondogenito (Leandro). “È stata una partita difficile. Sapevo che nella condizione fisica attuale fosse difficile vincere. Dopo un primo set lottato, Alcaraz ha preso il sopravvento fisico“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il tennista nostrano.

E in vista del 2026: “La priorità è quella di ricaricare le batterie. Sono contento di aver chiuso l’anno molto bene con questo traguardo. Mi dà molta motivazione per ripartire alla grande“. L’azzurro chiude il 2025 in top-10, il suo obiettivo già da due anni, potendo toccare con mano anche cosa lo separa dal vertice e quali siano gli aspetti del suo gioco che richiedono un miglioramento sostanziale.