Lorenzo Musetti si qualifica alle ATP Finals se…Può uscire battendo Alcaraz

Lorenzo Musetti resta in corsa per la qualificazione alle semifinali delle Nitto ATP Finals e sarà padrone del proprio destino nell’ultima giornata, nella quale sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz: nel Gruppo Jimmy Connors, infatti, tutti i tennisti possono ancora superare il turno e nessuno è ancora certo della qualificazione.

Dato che il match tra Fritz e de Minaur andrà in scena giovedì non prima delle ore 14.00, mentre la sfida tra Musetti ed Alcaraz si disputerà giovedì non prima delle ore 20.30, l’azzurro scenderà in campo sapendo perfettamente cosa gli servirà per passare il turno e se potrà battagliare solo per la seconda posizione.

Nel caso in cui Fritz dovesse battere de Minaur (con qualsiasi punteggio), allora Musetti per qualificarsi dovrà battere Alcaraz in due set e sarebbe in ogni caso secondo nel girone, con Fritz primo ed Alcaraz eliminato assieme a de Minaur. In caso di vittoria in tre set, Musetti sarebbe eliminato.

Nel caso in cui de Minaur dovesse battere Fritz (con qualsiasi punteggio), allora Musetti per qualificarsi dovrà battere Alcaraz, con qualsiasi punteggio, e sarebbe in ogni caso primo nel girone, con Alcaraz secondo, e già certo della qualificazione prima di scendere in campo, e Fritz eliminato assieme a de Minaur.

LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI SE…

Batte Alcaraz in due set (sarà primo se de Minaur batte Fritz, sarà secondo se Fritz batte de Minaur), oppure Batte Alcaraz in tre set e de Minaur batte Fritz (sarà primo nel girone)

IN CASO DI VITTORIA DI FRITZ SU DE MINAUR

Musetti deve battere Alcaraz in due set, e sarà comunque secondo nel girone (con Fritz primo ed Alcaraz eliminato)

IN CASO DI VITTORIA DI DE MINAUR SU FRITZ