Tennis
Lorenzo Musetti si qualifica alle ATP Finals se…Il favore di Sinner tiene tutto aperto
Il canadese Felix Auger-Aliassime viene sconfitto in finale da Jannik Sinner nell’ATP Masters 1000 di Parigi, ma è comunque davanti all’azzurro Lorenzo Musetti all’ottavo posto della Race to Turin, piazzamento che assegnerà l’ultimo pass ancora in palio per le ATP Finals in singolare.
L’azzurro potrà però operare il controsorpasso nell’ATP 250 di Atene della prossima settimana, dato che non ci sarà il duello a distanza. Il nordamericano, infatti, annuncia in conferenza stampa il forfait a Metz: “Non si vede, ma ho qualche problema fisico. Se mi qualifico per Torino, bene, altrimenti congratulazioni a Lorenzo“.
A questo punto Felix Auger-Aliassime chiuderà la Race a quota 3845, mentre l’azzurro si trova a 3685, ovvero a 160 punti dal canadese: la prossima settimana Musetti, però, dovrà rinunciare proprio ai 10 punti di Parigi per poter inserire Atene tra i 19 tornei da conteggiare.
Questo significa che l’azzurro torna ad essere padrone del proprio destino, ma dovrà per forza di cose vincere il torneo ellenico per andare alle Finals, dato che, a causa dello scarto parigino non sarebbero sufficienti i 165 punti della finale (in quanto diventerebbero 155 netti) per scavalcare il canadese.
LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA ALLE ATP FINALS SE…
- Vince il torneo di Atene.