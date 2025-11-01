Tennis
Lorenzo Musetti si qualifica alle ATP Finals se…Combinazioni complesse dopo il sorpasso di Auger-Aliassime
Il canadese Felix Auger-Aliassime è approdato in finale nell’ATP Masters 1000 di Parigi, ed ha così scavalcato l’azzurro Lorenzo Musetti all’ottavo posto della Race to Turin, piazzamento che assegnerà l’ultimo pass ancora in palio per le ATP Finals in singolare.
Il nordamericano, infatti, grazie alla vittoria odierna, si è issato a quota 3845, mentre l’azzurro è fermo a 3685, ovvero a 160 punti da canadese. Musetti, dunque, per continuare a confidare nella qualificazione alle Finals, dovrà augurarsi che domani Auger-Aliassime perda in finale a Parigi.
Con la situazione cristallizzata alla classifica odierna, poi la prossima settimana Musetti dovrà scartare i 10 punti di Parigi per poter inserire Atene tra i 19 tornei da conteggiare, e questo significa che l’azzurro dovrà obbligatoriamente vincere il torneo ellenico per continuare a sperare di andare alle Finals.
Per completare il sorpasso, infatti, Musetti dovrà anche augurarsi che il canadese a Metz, torneo nel quale si presenterà da numero 1 del seeding, non giunga in finale. Soltanto con il verificarsi di tutte le tre condizioni citate Lorenzo Musetti si qualificherà alle ATP Finals.
LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA ALLE ATP FINALS SE…
Si verificano tutte le seguenti eventualità:
- Felix Auger-Aliassime perde in finale a Parigi
- Lorenzo Musetti vince il torneo di Atene
- Felix Auger-Aliassime non va in finale a Metz