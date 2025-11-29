Lorenzo Musetti papà per la seconda volta: “L’amore si moltiplica”

Poche decine di minuti fa, con un post su Instagram, Lorenzo Musetti e la sua compagna Veronica Confalonieri hanno annunciato la nascita del secondo figlio della coppia. Leandro è stato accolto, almeno via social, con la frase “L’amore si moltiplica”.

A fare da sottofondo alla storia sul social storicamente legato alle foto c’è una storica canzone dei Linkin Park, “One more light”, singolo che ha dato il nome al settimo album della band di Mike Shinoda, che nessuno poteva allora sapere fosse l’ultimo con Chester Bennington come voce della band.

Leandro va a unirsi, in famiglia, al fratello Ludovico, nato il 15 marzo 2024. Proprio a seguito della prossimità della nascita di Leandro, il numero 2 d’Italia aveva deciso di non giocare la Coppa Davis, dopo aver disputato le ATP Finals, per stare vicino alla compagna.

Immediati i messaggi pubblici a celebrazione del lieto evento (per non citare i like al messaggio, innumerevoli): si contano tra gli altri Jasmine Paolini, Filippo Volandri, Sara Errani, Marta Kostyuk, Lucia Bronzetti, Richard Gasquet, Holger Rune, Joao Sousa. E altri ne verranno.