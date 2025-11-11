LIVE Virtus Bologna-Efes Istanbul, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve una scossa in Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Efes Istanbul, Eurolega di basket 2026. Impegno casalingo per i bolognesi nella settimana del doppio turno, con i bianconeri che voleranno poi a Barcellona per affrontare venerdì sera il Barça dell’ex Tornike Shengelia.

Le V-nere devono invertire la rotta e provare a interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive maturate rispettivamente contro Zalgiris Kaunas (86-65), Bayern Monaco (86-70) e Baskonia (87-76) che hanno fatto scivolare la squadra felsinea al quattordicesimo posto con un record di 4-5. Coach Dusko Ivanovic proverà ad affidare nuovamente i palloni pesanti a Carsen Edwards, con ‘Momo’ Diouf e Alen Smailagic a osservare il pitturato insieme a Saliou Niang reduce da una splendida doppia doppia (18 punti e 12 rimbalzi).

L’Efes Istanbul punta a cancellare la battuta d’arresto casalinga di venerdì sera contro l’Olimpia Milano dopo ben due overtime (93-97) e a risalire la china in graduatoria, con la compagine turca che si trova in sedicesima piazza con un bilancio di tre vittorie e sei sconfitte. Da tenere sotto stretta osservazione l’estroso Shane Larkin e P.J. Dozier, con Isaia Cordinier che torna a Bologna per la prima volta da avversario dopo aver salutato la Virtus in estate non prima di aver messo in bacheca lo scudetto.

Inizio del match previsto questa sera alle ore 20:30 al PalaDozza di Bologna, con la diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205) mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Virtus Bologna-Efes Istanbul di Eurolega!