LIVE Treviso-Virtus Bologna, Serie A basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Treviso-Virtus Bologna, partita di Serie A di basket.

I padroni di casa, attualmente penultimi in classifica a 2 punti con 6 partite perse e una sola vittoria, ospitano una squadra ostica che si presenta in Veneto con ben 12 punti a pari merito con Brescia, Venezia e Tortona. Il quintetto allenato da coach Rossi e Torresani arriva da una sconfitta subita a Milano (incontro finito per 89-63) dovuta a parecchia stanchezza messa nelle gambe. Tuttavia, la vittoria maturata a Reggio Emilia nella penultima dà motivazione e fiducia ai ragazzi di Treviso.

Per quanto riguarda Bologna, invece, la franchigia allenata da Nenad Jakovljevic ha la necessità e la voglia di confermare il proprio stato di forma e di rimanere, dunque, agganciata alle prime posizioni. Le ultime due partite però, nonostante le vittorie, hanno dimostrato che il livello generale è molto alto: 83 a 77 a Varese e solamente due punti di distacco da Reggio Emilia (match chiuso sull’80-78 per i padroni di casa).

I pronostici sono tutti in favore di Bologna. Questa sarà infatti la sfida numero 15 tra le squadre, inclusa la serie playoff della stagione 2020/21 conquistata dalla Virtus per 3-0.

Treviso ha ottenuto una sola vittoria contro Bologna fino ad ora, quella del 30 aprile 2023 (89-88).

Unico assente questa sera Abramo Canka, out per una distorsione alla caviglia destra.

