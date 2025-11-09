LIVE Tiro a segno, Mondiali 2025 in DIRETTA: Mazzetti e Spinella cercano la finale nella pistola automatica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Tiro a Segno Mondiali 2025 in programma a Il Cairo in Egitto. La rassegna iridata è il momento principale dell’annata agonistica e va a precedere le Finali di Coppa del Mondo, seconda manifestazione per importanza. Il programma si snoda da sabato 8 a venerdì 14 novembre.

L’Italia è rappresentata da 17 tiratori: Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Benetti, Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia, Martina Ziviani, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes, Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella, Cristina Magnani, Vittoria Toffalini, Margherita Brigida Veccaro. Nella prima giornata si assegnano due titoli, quello della carabina 10 metri femminile e quello della carabina 10 metri maschile.

Il programma di oggi prevede qualificazioni e finali della carabina 10 metri mista e della pistola 25 metri maschile. in entrambe le gare l’Italia può prendersi qualche soddisfazione. Nella carabina 10 metri mista Danilo Dennis Sollazzo, reduce dalla vittoria in Coppa del Mondo a Ningbo con record del mondo in finale, gareggia assieme a Carlotta Salafia: coppia che sempre in Cina a Ningbo, ha saputo centrare il terzo gradino del podio.

Per quanto concerne la pistola sono diversi gli azzurri che possono ambire a chiudere in alto nella rassegna iridata: oggi saranno in gara Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella, finalista olimpico a Parigi 2024, possono fare molto bene nell’automatica da 25 metri. Nei prossimi giorni entreranno in scena i medagliati olimpici Federico Nilo Maldini e Paolo Monna che sono tra i favoriti nella gara dai 10 metri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Tiro a Segno Mondiali 2025 in programma a Il Cairo in Egitto, con l’assegnazione di altri due titoli, la carabina mista 10 metri e la pistola automatica maschile da 25 metri. L’appuntamento è previsto per le 9.15 per le fasi eliminatorie della Carabina 10 metri mista ad aria compressa maschile, a seguire le qualificazioni della pistola automatica 25 metri maschile. Alle 12.00 la Finale della carabina 10m mista, alle 15.30 la Finale della pistola automatica 25m maschile. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla. Buon divertimento!