LIVE Tiro a segno, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia per stupire tra pistola mista e carabina 3 posizioni

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di una nuova appassionante giornata dei Mondiali di tiro a segno 2025. Ad El Cairo (Egitto) le gare proseguono con gli eventi dedicati alla carabina 3 posizioni ed alla pistola mista. L’Italia vuole stupire in entrambe le competizioni, ma bisognerà prima emergere dalle agguerrite qualificazioni del mattino. Si parte alle 8.15 con la fase eliminatoria della carabina 3 posizioni.

Al maschile l’Italia schiera Edoardo Bonazzi, Lorenzo Bacci e Simon Weithaler, impegnati in apertura di programma nelle qualifiche della carabina 3 posizioni. In campo femminile spazio a Carlotta Salafia, Sofia Benetti e Sofia Ceccarello, che dalle 10.45 entreranno in pedana alla ricerca del pass per la fase successiva della manifestazione. Allo stesso orario via inoltre alle qualificazioni della pistola mista 10 metri con l’Italia che si affida a Federico Nilo Maldini (foto) e Vittoria Toffalini.

Maldini, sesto nella finale individuale, ma argento a squadre, vuole provare a ritrovare il podio nella competizione mista. Squadre da battere Cina 1 (Yao Qianxun/Hu Kai), Cina 2 (Jiang Ranxin/Xie Yu), India 1 (Esha Singh/Samrat Rana), India 2 (Inder Singh Suruchi/Sharvan Kumar) ed USA 1 (Nathalia Tobar Prado/Nickolaus Mowrer). Compito arduo dunque per Maldini/Toffalini, ma la finale sembra alla portata.

La giornata dei Mondiali di tiro a segno inizierà alle 8.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!