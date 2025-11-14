LIVE Spagna-Italia, Amichevole basket femminile in DIRETTA: test di lusso tra argento e bronzo degli ultimi Europei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’Italia di basket femminile e la nazionale spagnola, valido per il primo match amichevole del Torneo La Linea, competizione di due giorni dove le azzurre sfideranno prime le iberiche e poi la Francia per prepararsi al meglio per il torneo di qualificazione per i prossimi Mondiali.

Quella tra Italia e Spagna sarà una sfida di altissimo livello. Infatti, le due nazionali sono rispettivamente il bronzo e l’argento degli Europei che sono stati disputati nel corso di questa estate, dove le azzurre sono state forse la più grande sorpresa della competizione. Tuttavia, giocatrici del calibro di Francesca Pan e Martina Fassina non ci saranno, con un’altra assenza importante che è quella di Cecilia Zandalasini.

Per quanto riguarda la Spagna, le padrone di casa hanno deciso di fare sul serio visto che giocheranno nomi del calibro di Maria Conde, Paula Ginzo, senza dimenticare Maize Cazorla. Insomma, anche rispetto alle francesi, sono le vice campionesse europee ad essere favorite per la vittoria finale, con la squadra di Andrea Capobianco che comunque farà del suo meglio per portare a casa la migliore prestazione possibile.

Il match tra Italia e Spagna inizierà alle 18.45 e verrà disputato al Polideportivo Municipal de La Linea de Concepcion. Come detto, le azzurre non sono favorite ma nessuno vieta di sognare comunque un’ottima prestazione cercando di confermare il più possibile il livello raggiunto nel corso dell’ottimo Europeo giocato gli scorsi mesi. Segui con noi il match con la cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Buon divertimento a tutti!