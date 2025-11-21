LIVE Skeleton femminile, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: prima stagionale per Margaglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Cortina della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2025/2026. La stagione olimpica apre i battenti sul budello ‘Eugenio Monti’, la nuova pista di Cortina che a febbraio assegnerà le medaglie a cinque cerchi. L’Italia si affida a Valentina Margaglio nella prima stagionale.

L’azzurra proverà a far saltare il banco nella prima gara della stagione, provando a sfruttare la maggiore conoscenza dell’impianto di casa. Margaglio cerca un risultato di rilievo per rialzare subito la testa dopo una passata stagione al di sotto delle aspettative, specialmente per un’atleta di alto potenziale e capace di salire sul podio in Coppa del Mondo in ben quattro occasioni. Oltre a Margaglio sarà in gara anche Alessandra Fumagalli mentre non sarà presente Alessia Crippa, che ha subito un brutto infortunio durante un allenamento a Cortina ed è costretta a terminare anzitempo la propria stagione.

Le avversarie sono come sempre tante e tutte agguerrite. Le principali favorite, per la gara e per la stagione, sono Kimberley Bos, che a marzo è riuscita a sfatare il tabù dell’oro iridato, e Janine Flock, che lo scorso anno ha conquistato la terza Coppa del Mondo della carriera. Attenzione poi anche a Hannah Neise, Jacqueline Pfeifer, Kim Meylemans, Anna Fernstäd, Amelia Coltman e Freya Tarbit.

L’appuntamento è alle 13.00 per seguire insieme la prima gara stagionale del circuito femminile. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della gara femminile della prima tappa di Coppa del Mondo di skeleton con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!