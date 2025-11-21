LIVE Skeleton, Coppa del Mondo Cortina 2026 in DIRETTA: azzurri per stupire nella gara mista a coppie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara mista a coppie di Skeleton in questa prima giornata di Coppa del Mondo di Bob e Skeleton a Cortina. La seguente è l’ultima gara nel programma di oggi. Questo fine settimana da venerdì 21 a domenica 23 novembre prenderà il via la tappa di Coppa del Mondo di Bob e Skeleton a Cortina. La pista Eugenio Monti, inaugurata ufficialmente il 25 marzo di quest’anno in ottica delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, sarà il tracciato dell’evento. I team hanno già avuto modo di testarla. La seguente pista presenta 16 curve ed è lunga 1730 metri. Circa 100 metri più lunga paragonata alla vecchia pista precedente. La città veneta non ospitava un evento di simile portata da 18 anni. C’è fermento ed entusiasmo questi giorni in quel di Cortina per quest’importante competizione.

Il tracciato in realtà però non viene del tutto inaugurato in quest’occasione. La pista Eugenio Monti infatti ha già ospitato degli allenamenti di atleti internazionali e i Campionati del Mondo ISBF due mesi fa. Il suo costo inizialmente dichiarato è stato poi abbassato, questo ha portato un notevole risparmio nella costruzione del progetto. La pista è stata al centro di diverse discussioni. Su tutte l’impatto ambientale e la possibilità che una volta finiti i giochi non venga più usata. La struttura è infatti nuova. Riguardo il suo futuro, sembrerebbe che possa essere utilizzata per altre manifestazioni di livello internazionale e allenamenti. Diversi atleti nel corso degli anni avevano espresso il loro parere favorevole per la costruzione di questa. Anche in ottica di vantaggio nelle competizioni.

Tra le partecipazioni a quest’evento, per lo skeleton, si annoverano quelle dei tedeschi e campioni olimpici Hannah Neise e Christopher Grotheer. Le veterane ed estremamente competitive Kimberley Bos, olandese, e Janine Flock, austriaca. Queste due atlete hanno fatto la storia di questa disciplina nel loro paese. Entrambe vantano un palmarès pieno di successi e ottimi piazzamenti. Il britannico due volte campione del mondo Matt Weston. Il quinto in assoluto a bissare il titolo mondiale. Il classe 1997 tra l’altro ha iniziato a praticare questa disciplina solo 8 anni fa. Prima praticava taekwondo. Dove gareggiava internazionalmente.

Per quanto riguarda gli azzurri sono cinque i confermati. Per le donne: Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio. Dato il recente annuncio di fine stagione per infortunio di Alessia Crippa. Per gli uomini: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari e Giovanni Marchetti. Per i nostri portacolori sarà importante far bene in quel di Cortina. Considerando anche le Olimpiadi Invernali del prossimo anno. Gli atleti del bel paese non vorranno deludere il tifo di casa e spinti dal calore del pubblico che fa da ottima cornice a questo importante evento, piazzarsi fra le prime posizioni sarebbe un ottimo traguardo. Ovviamente raggiungere il podio darebbe lucro al tutto il movimento. Risultati non impossibili per gli skeletonisti azzurri che conoscendo il tracciato di casa potrebbero avere quel margine in più di vantaggio. Occhi puntati soprattutto su Valentina Margaglio e Mattia Gaspari. I due maggiori talenti tra le fila tricolore.

Le coppie partecipanti alla gara mista a coppie vedrà atleti per un totale di 22 nazioni. Le più probabili sono Neise/Grotheer, Ro/Florian (i campioni del mondo in carica), Weston/Stoecker, Bos/Flock e Zhao/Lin. Margaglio/Bagnis in casa azzurra dovrebbe essere quella più probabile. Ci sarà da vedere le combinazioni anche degli altri atleti del bel paese, che potrebbero rivelarsi interessanti in termini di pronostici. La gara mista a squadre farà il suo debutto alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Dunque sarà importante vedere cosa succederà. La gara mista a squadre della Coppa del Mondo di Skeleton a Cortina sarà l’ultima gara della giornata. Preceduta alle ore 9 da quella maschile. Alle 13 seguirà quella femminile. Alle 18 infine si terrà quella mista. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Vi aspettiamo!