LIVE Skeleton, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: storica prima gara sulla nuova ‘Eugenio Monti’
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Coppa del Mondo 2025/2026 di skeleton maschile. Si parte da Cortina d’Ampezzo con la prima storica gara sulla nuovissima pista Eugenio Monti che sarà teatro della gara olimpica del prossimo febbraio. Tre gli azzurri al via che proveranno ad ottenere un risultato di prestigio al cospetto dei big della disciplina. Prima manche prevista alle 9.04.
Inizia la caccia al britannico Matt Weston, vincitore della sfera di cristallo della passata stagione. Principale rivale il connazionale Marcus Wyatt, con i tedeschi Christopher Grotheer ed Axel Jungk come sempre da non sottovalutare. L’austriaco Samuel Maier, quarto nella classifica generale 2024/2025, proverà a scalare almeno un gradino inserendosi spesso nella lotta al podio. Da tenere in considerazione anche la truppa cinese composta da Chen Wenhao, Yin Zheng e Lin Qinwei.
Per quel che riguarda l’Italia occhi puntati su Amedeo Bagnis, che potrebbe ergersi a mina vagante della tappa e dell’intera stagione che porterà alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’azzurro partirà con il pettorale numero 15 subito dopo il connazionale Mattia Gaspari. Presente anche Giovanni Marchetti, che varcherà la linea di partenza per venticinquesimo. L’obiettivo è ben figurare dinanzi al pubblico di casa che proverà a spingere i tre italiani.
La prima tappa della Coppa del Mondo di skeleton 2025/2026 di Cortina d’Ampezzo inizierà alle 9.04. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!