LIVE Sinner-Zverev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: immediata rivincita in una semifinale piena di insidie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ATP di Parigi 2025 tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev. L’italiano ed il tedesco si ritrovano a distanza di appena sei giorni dopo la combattuta finale dell’ATP 500 di Vienna, vinta in tre set dal n.2 del mondo.

Per Sinner si annuncia una partita piena di insidie. In primis bisognerà fare i conti con una condizione fisica non ottimale, come si è visto anche ieri nel corso del quarto game del primo set contro Ben Shelton, quando l’italiano si è piegato in due sulla racchetta, toccandosi poi la schiena. In questo senso Zverev rappresenta un avversario scomodo, perché il suo gioco prevede proprio l’allungarsi esasperante degli scambi. L’altoatesino sarebbe pronto a fronteggiare un’altra maratona come in Austria qualche giorno fa? Difficile. Per questo sarà fondamentale cercare di abbreviare il più possibile gli scambi, magari anche ricorrendo di tanto in tanto al serve&volley.

I precedenti tra Sinner e Zverev sono in perfetta parità: 4 vittorie a testa. Va detto che l’inerzia nell’ultimo periodo pende a favore dell’italiano, che si è aggiudicato gli ultimi tre confronti diretti, compresa la finale degli Australian Open dello scorso mese di gennaio. È la seconda volta che la sfida tra i due tennisti avviene in una semifinale: a Cincinnati 2024 si impose Sinner; anche quella fu una maratona, conclusa per 7-6 al terzo set.

Ricordiamo che il portacolori del Bel Paese si trova in piena corsa per sorpassare lo spagnolo Carlos Alcaraz e tornare n.1 del mondo. Per farlo dovrà necessariamente vincere il torneo. Il tedesco, dal proprio canto, può solo consolidare la terza posizione.

La semifinale dell’ATP di Parigi 2025 tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev sarà la seconda di giornata dalle 14.30 sul campo Centrale dopo Auger-Aliassime-Bublik e, in ogni caso, non inizierà prima delle ore 17.00. Non perdetevi nemmeno un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!