LIVE Sci di fondo, Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA: Pellegrino si testa nella gara che sarà olimpica

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Ruka (Finlandia), secondo appuntamento per la Coppa del Mondo 2025-2026. Si riparte in campo maschile dalla sfida ai norvegesi che hanno dominato la passata stagione. Da una parte l’armata scandinava con a capo Johannes Høsflot Klæbo che ha iniziato al stagione alla grande con il secondo posto di ieri nella 10 km , dall’altra il resto del mondo, in particolare i transalpini guidati da Lucas Chanavat con Jouve e Chappaz pronti a puntare dritto alla finale. Tra gli outsider di lusso nella sprint Federico Pellegrino che lo scorso anno sfiorò su questa neve la finale e che è apparso in discreta condizione ieri, con il 30mo posto a però meno di un minuto dal vincitore norvegese Nyenget.

Johannes Høsflot Klæbo vince in ogni dove, dalle Sprint alle 50 km; mette in mostra una superiorità straripante e talvolta imbarazzante per gli avversari e quest’anno il suo obiettivo è a Cinque Cerchi con un’altra messe di medaglie tipica delle sue partecipazioni olimpiche. È ovvio come, per vincere qualsiasi trofeo, gli si debba chiedere il permesso. Tutto il suo inverno sarà improntato a raggiungere la manifestazione olimpica al 100% della condizione, con il sogno di fare man bassa di medaglie d’oro.

Nel settore maschile, su questa neve, l’Italia non ha mai vinto. Il miglior risultato mai raccolto da un azzurro è il secondo posto di Roland Clara in una 10 km a skating con partenza a intervalli, disputata il 26 novembre 2011. Si sono inseriti sul podio anche Giorgio Di Centa (terzo nella 15 km a skating del 2004) e Federico Pellegrino (terzo nell’inseguimento a tecnica libera del 2022).

In campo femminile si preannuncia una Coppa del Mondo alquanto divertente e probabilmente incerta a livello generale, mentre nella sprint potrebbe esserci il “solito” dominio svedese, soprattutto nelle gare a tecnica classica come quella di Ruka. L’unica atleta non svedese in grado di inserirsi nella lotta per le vittorie è spesso Jessie Diggins ma più in tecnica libera. Per il resto solo Svezia con Ribom, Svahn, Sundling e Dahlqvist dominanti a più riprese nell’arco della stagione. Sarà così anche quest’anno? Possibile, anche vedendo la gara di ieri dove, Frida Karlsson ha conquistato il successo. Tra le possibili protagoniste c’è la svizzera Faehndrich, ci sono le padrone di casa, sempre pericolose su questa neve e le tedesche.

Marcus Cramer, responsabile tecnico della Nazionale italiana, ha convocato questi atleti in campo maschile: Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini e Giovanni Ticcò e in campo femminile queste le atlete azzurre al via: Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella e Maria Gismondi.

