LIVE Sci di fondo, 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA: azzurri per salire di colpi

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle 20 km a tecnica libera maschile e femminile con la formula della mass start in programma a Ruka (Finlandia), terzo appuntamento per la Coppa del Mondo 2025-2026. Il sipario si alza, come di consueto, a Ruka, località finlandese che da anni ospita l’apertura del circuito della Sfera di Cristallo e nelle due gare fin qui disputate sono arrivate conferme e anche qualche sorpresa.

Tra le novità più intriganti c’è il successo femminile della Norvegia nella sprint, con le svedesi dominatrici delle ultime stagioni, non solo a Ruka, tutte alle spalle della norvegese. La più attesa oggi torna ad essere la svedese Frida Karlsson, straripante venerdì nella 10 km e probabile protagonista anche in questo format. Attenzione anche a Ebba Andersson che gradisce particolarmente queste gare e alle finlandesi che sulla neve di casa riescono sempre a moltiplicare le energie. Poche le possibilità per l’Italia di inserirsi nelle posizioni che contano anche se qualche segnale positivo nei primi due giorni di gare le azzurre lo hanno mandato.

Sul fronte maschile, invece, Johannes Høsflot Klæbo, dopo il secondo posto nella 10 km a tecnica classica, ieri ha dominato la sprint e oggi vorrà puntare dritto al podio per confermare la sua supremazia a livello nazionale e assoluto. La vittoria dovrebbe essere un affare tra norvegesi, con Krueger, Ree, Nyenget, Amundsen che sono tutti candidati al successo. Qualche francese, dopo la deludente sprint di ieri, gli svedesi, apparsi in buona condizione, i padroni di casa finlandesi e l’austriaco Vermeulen potrebbero inserirsi nella lotta per le posizioni che contano ma strappare un posto sul podio alla Norvegia sarà molto complicato. Gli azzurri non sono ancora pronti per una gara di testa anche se da Barp e Graz si può aspettare qualcosa di interessante, magari da top 30.

Marcus Cramer, responsabile tecnico della Nazionale italiana, ha convocato questi atleti in campo maschile: Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini e Giovanni Ticcò e in campo femminile queste le atlete azzurre al via: Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella e Maria Gismondi. Non tutti saranno al via oggi

Si comincia a partire dalle ore 10.00 con la gara maschile. Dalle 11.45 la gara femminile. Buon divertimento!