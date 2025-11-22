LIVE Sci alpino, Slalom Gurgl 2025 in DIRETTA: azzurri per provare a salire di livello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom speciale maschile in programma a Gurgl (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 59 atleti da 20 Paesi. Seconda manche, con inversione dei migliori 30, dalle ore 13.30.

In casa Italia saranno cinque gli azzurri al via nella prima manche della gara odierna: Alex Vinatzer partirà col 19, Tommaso Sala col 29, Tobias Kastlunger col 36, Matteo Canins col 48 e Simon Maurberger col 54. Nel primo slalom stagionale a Levi l’unico italiano a punti è stato Kastlunger, 12°.

Italiani, dunque, fuori dai primi due gruppi di merito: tra i primi a partire ci saranno tutti i favoriti, tra i quali l’elvetico Loic Meillard, i norvegesi Henrik Kristoffersen, Timon Haugan ed Atle Lie McGrath, il francese Clement Noel, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e l’austriaco Fabio Gstrein.

Lo slalom speciale maschile in programma a Gurgl (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.30 con la prima manche (seconda run dalle ore 13.30): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.00, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!