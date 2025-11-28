LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Odermatt favorito, azzurri per salire di colpi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Copper Mountain, quinta gara della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile. Negli Stati Uniti va in scena il secondo slalom gigante della stagione dopo quello di Solden vinto da Odermatt davanti a Schwarz e McGrath. Gara molto attesa, quella sulla neve statunitense per capire se i valori sono rimasti invariati ad un mese dal primo appuntamento in Austria, oppure se qualcosa è destinato a cambiare nelle gerarchie della specialità.

Ancora una volta tutti contro Marco Odermatt. Si può riassumere così l’attesa per il gigante maschile di Copèper Mountain, secondo appuntamento della stagione per questa specialità. Il campione svizzero è il principale indiziato per salire sul gradino più alto del podio, anche se i rivali non mancano dopo una stagione, quella passata, in cui è stato meno dominante rispetto al passato, lo conferma il quarto posto ottenuto nella gara iridata. Lo svizzero si presenta al via con l’obiettivo di conquistare il secondo trionfo della stagione in gigante che è la sua gara prediletta, e incanalare quantomeno la coppa del Mondo di specialità.

Gli avversari non mancano di certo allo svizzero: i norvegesi Alexander Steen Olsen, Henrik Kristoffersen e Felix McGrath,terzo nel gigante di apertura della stagione a Soelden, sono forse i più attesi ma, a proposito di podio, attenzione al brasiliano di Norvegia Lucas Braathen, che sul gradino più alto del podio ci è salito in slalom a Levi, agli svizzeri, saliti sul podio del gigante mondiale della passata stagione, Thomas Tumler, che ha vinto la sua prima gara della carriera lo scorso anno a Beaver Creek e Loic Meillard, l’unico che è riuscito a interrompere la striscia di successi di Odermatt nel 2024, gli austriaci Raphael Haaser, che vuole confermarsi anche in Coppa del Mondo dopo l’exploit nella gara iridata, Patrick Feurstein e Thomas Brennsteiner, lo sloveno Zan Kranjec e il croato Filip Zubcic.

Saranno solamente cinque invece gli italiani al via in gigante: Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti e Tobias Kastlunger. Lo stesso quintetto gareggerà poi anche la settimana successiva sempre negli States a Beaver Creek domenica 7 dicembre nella terza prova stagionale del circuito maggiore tra le porte larghe. le possibilità per centrare qualche risultato di prestigio, magari da top 10, ci sono.

Prima manche alle 18.00, seconda manche alle 21.00.