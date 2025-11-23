LIVE San Giovanni in Marignano-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di San Giovanni in Marignano-Milano, match valido per l’undicesima giornata della Serie A1 di volley femminile 2025/2026. Le lombarde, terze in classifica, fanno visita al team fanalino di coda. Per le neopromosse emiliane la chance di confrontarsi con una big del campionato, cercando morale in vista degli appuntamenti decisivi in chiave salvezza. Sfida che inizierà alle 16.00 al Palasport di Cervia.

La squadra guidata da coach Lavarini vuole riscattare il KO dello scorso turno di campionato ed incamerare tre punti in vista dell’esordio casalingo in CEV Champions League. Come sempre la stella Paola Egonu cercherà di mettere a disposizione delle compagne i suoi punti. Le geometrie di Bosio (foto) azioneranno le schiacciatrici Pietrini, Lanier e Cagnin, con le variazioni al centro costituite da Danesi e Kurtagic.

Le padrone di casa, vincitrici della pool promozione e della Coppa Italia di A2 della passata stagione, fanno del giusto mix tra giovani ed esperte il fulcro della prima stagione in massima serie. Sotto la guida di coach Bellano le emiliane hanno incamerato 7 punti e sono comunque attaccate al treno dei playout. Nella scorsa giornata di campionato le neopromosse si sono imposte a sorpresa per 3-1 sul campo di Perugia.

La sfida tra San Giovanni in Marignano e Milano, valida per l’undicesima giornata della Serie A1 di volley femminile 2025/2026, inizierà alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento a tutti1