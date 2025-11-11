LIVE Roma-Valerenga, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve una vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro fra Roma e Vålerenga, valido per la terza giornata dei gironi della UEFA Women’s Champions League 2025/2026.

Entrambe le squadre non hanno, ancora, ottenuto punti nelle prime due uscite europee. La Roma ha affrontato il Real Madrid in Spagna, perdendo 6-2, e sconfitta in casa dal Barcellona 0-4. Il Vålerenga ha affrontato, invece, il Wolfsburg con il risultato di 1-2 in favore delle tedesche, e il Manchester United, concluso 1-0 per le inglesi. Tutte due le squadre sono, quindi, in cerca di una vittoria per sperare di entrare tra le prime dodici qualificate.

La Roma viene da una brutta sconfitta i campionato: le giallorosse sono state sconfitte dalla Fiorentina per 5-2, viola aiutate anche dall’espulsione di Heatley avvenuta al 23′, quando già vincevano 1-0. La squadra capitolina rimane, comunque, in testa alla classifica con 12 punti, seguite dalle toscane a 10. Il Vålerenga ha affrontato il Rosenborg BK con una vittoria pe 1-3. Le norvegesi sono seconde in campionato e, con una sola partita rimanente (in Norvegia il calendario del campionato è differente), questo sarà il piazzamento finale.

La partita di oggi non ha una vera favorita. Le giallorosse, seppur con squadre di alto livello, hanno faticato molto nelle prime due giornate, e la sconfitta con la Fiorentina potrebbe aver creato delle insicurezze maggiori. Il Vålerenga, anche se senza risultati ottenuti, è riuscita a limitare sia il Manchester United che il Wolfsburg segno di grande tenacia agonistica. Quel che è certo è che dopo le due sfide con le spagnole la squadra della capitale dovrebbe sfruttare queste partite per ottenere punti preziosi. Siamo al giro di boa della Champions, e chi perde oggi rischia di non aprrodare fra le dodici che si qualificheranno al turno successivo.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE del match fra Roma e Vålerenga valido per la terza giornata della UEFA Women’s Champions League. L’inizio dell’incontro è previsto per le 18.45. Buon divertimento!