LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara, Champions League volley femminile in DIRETTA: subito una trasferta in Polonia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la prima giornata di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone B tra Budowlani Lodz e Igor Gorgonzola Novara. La Champions League femminile alza il sipario per l’Igor Gorgonzola Novara, attesa martedì 25 novembre sul campo della PGE Budowlani Łódź per la prima giornata del Girone B. L’avventura europea delle piemontesi comincia in uno dei palazzetti più caldi della Polonia, la Łódź Sport Arena, dove la tradizione e l’entusiasmo locale trasformano ogni partita in un vero esame di maturità. Per entrambe le squadre, il debutto rappresenta molto più di un semplice avvio: può indirizzare la corsa ai quarti in un raggruppamento completato da Fenerbahçe e Benfica, due avversarie che non faranno sconti.

Le padrone di casa si presentano all’appuntamento con l’autostima di chi sta attraversando un buon momento. Terze in TAURON Liga, con cinque successi nelle prime sette giornate, le polacche hanno mostrato un’identità chiara: sistema offensivo ordinato, distribuzione razionale e una fase break capace di produrre strappi importanti. Dopo l’unico passo falso iniziale, la squadra è cresciuta con continuità, trovando equilibrio tra esperienza e gioventù. E con un pubblico caldo come quello di Łódź, il fattore campo può incidere. Novara si presenta in Polonia con ambizioni europee dichiarate e con un rendimento domestico che invita all’ottimismo: otto vittorie in undici gare, quarto posto in Serie A1 e un percorso che, al netto di qualche passaggio a vuoto, mostra una struttura sempre più solida. La squadra piemontese ha migliorato la fluidità del cambio palla, ha aumentato l’efficacia delle sue soluzioni d’attacco e arriva al debutto con la consapevolezza che un risultato positivo in trasferta avrebbe un peso enorme nella corsa alla qualificazione.

Il roster del Budowlani offre numerosi punti di interesse. In regia l’esperta Alicja Grabka guida il reparto insieme alla giovane Nadia Suda, appena diciottenne, una delle promesse del vivaio polacco. In posto due, il club affida il compito di finalizzare a due giocatrici abituate a palcoscenici importanti: la brasiliana Bruna Honorio, lunga militanza in Polonia, e la svizzera Maja Storck, reduce da varie esperienze nel campionato italiano.

Le bande garantiscono varietà e profondità: le polacche Karolina Druzkowska, Aleksandra Wenerska e Paulina Damaske sono affiancate dalla rumena Rodica Bueterez, innesto estivo che ha dato vigore alla fase offensiva. Al centro spicca la serba Saša Planisec, al secondo anno in squadra, supportata dalle polacche Joanna Lelonkiewicz, Agata Milewska e Paulina Majkowska, tutte capaci di incidere sia a muro sia in primo tempo. La seconda linea è affidata a Kornelia Drosdowska e Justyna Lysiak, coppia ben rodata e punto fermo del sistema difensivo.

