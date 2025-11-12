LIVE Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vero esame per ambire ai playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Asvel Villeurbanne, match valevole per la decima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Altra settimana con il doppio impegno europeo per la squadra di Ettore Messina.

Una tre giorni molto importante per la squadra di Ettore Messina, che sarà attesa da due sfide casalinghe contro l’Asvel Villeurbanne e contro l’Olympiacos. Si parte proprio domani sera contro la formazione francese in una sfida dove la vittoria è assolutamente obbligatoria per l’EA7, che deve assolutamente trovare continuità.

Milano finora ha piazzato alcune vittorie decisamente importanti in campo europeo, come quelle a Belgrado con la Stella Rossa e a Kaunas con lo Zalgiris, senza dimenticare l’ultima della scorsa settimana dopo due tempi supplementari contro l’Efes, spezzando finalmente la maledizione dei finali punto a punto. Zach LeDay si è fatto nuovamente male all’adduttore sinistro nel finale della gara di Istanbul e dovrà stare fuori almeno una settimana per poi essere rivalutato dalla prossima. Anche Lorenzo Brown è ancora ai box e non si sa ancora quando potrà rientrare

La palla a due di Olimpia Milano-Asvel Villeurbanne, match valevole per la decima giornata dell’Eurolega 2025-2026, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!