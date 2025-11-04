LIVE Napoli-Eintracht Francoforte, Champions League calcio in DIRETTA: vittoria d’obbligo per tornare in corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima partita, insieme a Slavia Praga-Arsenal, della quarta giornata di Champions League. Ad affrontarsi saranno il Napoli opposto all’Eintracht Francoforte. I partenopei sono al momento 23esimi nella classifica unica di Champions, con una vittoria e due sconfitte. L’Eintracht è 22esimo e ha gli stessi risultati dei napoletani. La squadra tedesca è però una posizione sopra per la differenze reti di -4. Quella dei campani è invece -5. Vi ricordiamo che con questo recente formato composto da un unico girone, in caso di pari punti si tiene conto dello scontro diretto, se questo criterio non vi è si tiene conto allora della differenza reti. Nell’eventualità di pareggio di quest’ultima si considerano allora i goal segnati in totale. Nell’ipotesi più remota, se tutti questi criteri fossero sullo stesso piano, si opterà per un sorteggio.

La squadra del C.T. Antonio Conte si vuole assolutamente riscattare dall’ultima partita europea persa 6-2 con il PSV Eindhoven. Non solo è stata una sconfitta inaspettata sia per il risultato che nei modi. Sembrava inoltre aver un po’ destabilizzato l’ambiente Napoli, sospetto destato anche da diverse dichiarazioni dubbiose sul mercato estivo e il fatto che ”non sarebbe stata una stagione semplice”. Ipotesi però subito smentita dalla bella vittoria in Serie A, nella stessa settimana, contro l’Inter e dal bel risultato ottenuto tre giorni dopo contro il Lecce. Pur pareggiando qualche giorno fa contro il Como, i partenopei sono al momento primi in solitaria in Campionato. Questa è la seconda stagione per il C.T. pugliese alla guida dei campani, ma la prima a traghettarli in Europa. Ovviamente per i giocatori sarà un’annata diversa da quella precedente. Solo con il passare delle giornate si potrà vedere la maturità ed eventuali conferme del Napoli.

C’è un altro fattore molto importante. La squadra partenopea viene da 16 risultati senza sconfitte al ”Diego Armando Maradona”. Il fattore casa ormai da diversi match sembra far la differenza per i campani che quando giocano nel loro stadio scendono in campo con il loro 12esimo uomo, il pubblico. Qualità che denota una fortissima coesione tra tifo e squadra. Anche questo è parte del successo di questo team negli ultimi anni. Napoli si sa, è una città che vive e respira calcio. C’è da aspettarsi infatti che quest’oggi i napoletani accorreranno numerosi a sostenere la propria squadra, che ora più che mai ne ha bisogno per rialzarsi da un inizio un po’ frastornato in Champions League.

Per quanto riguarda gli indisponibili, la situazione in casa Napoli non è delle migliori: ancora fuori Lukaku che potrebbe tornare per Dicembre. De Bruyne dato il recente infortunio dovrebbe tornare il prossimo anno. Fuori anche Meret e Contini. Mentre buone notizie per quanto riguarda Noa Lang, l’olandese sembra essere guarito dal suo trauma contusivo e potrebbe tornare a disposizione. La situazione per l’Eintracht, da questo punto di vista, è lievemente migliore. Fuori Koch. Su Onguéné, fuori anche lui, non si hanno informazioni sul suo ritorno in campo. Situazione diversa per Chaïbi che è da valutare. A proposito invece dei titolari, Antonio Conte sembra voler optare per il 4-3-3 puntando sugli ormai pilastri del centrocampo McTominay, Anguissa e Lobotka. In porta confermato Milinkovic-Savic. Difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez. In attacco sempre più spazio a Neres accompagnato da Politano e Hojlund.

Il C.T. pugliese indirizzerà probabilmente la partita in manovre prettamente offensive. Volte a scardinare la a volte incerta fase difensiva della squadra tedesca. Discorso diverso per l’attacco dove invece i francofortesi sono stati etichettati come una delle squadre più divertenti d’Europa. Non a caso la coppia offensiva dell’Eintracht Burkardt-Uzun è la seconda in Bundesliga per goal realizzati. Ben 11. Conte dovrà quindi ben riguardarsi anche dal pericolo che la squadra teutonica potrà creare nell’area di rigore napoletana. Il clima in casa Napoli sembra ora abbastanza sereno. Pur qualche dichiarazione dell’allenatore leccese degli ultimi giorni fa presagire qualche tensione. Mantenendo comunque positività. Napoli-Eintracht Francoforte della quarta giornata di Champions League si terrà alle 18:45. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale! Buon divertimento, vi aspettiamo!