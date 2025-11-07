LIVE Musetti-Korda, ATP Atene 2025 in DIRETTA: toscano a caccia della finale. In campo non prima delle 18.00 italiane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale dell’ATP 250 di Atene tra Lorenzo Musetti e l’americano Sebastian Korda. Quinto confronto diretto in assoluto tra i due con lo score in perfetta parità. Ultima sfida datata 2022 quando lo statunitense si impose in due set sul veloce indoor di Metz. Il vincente del match troverà in finale uno tra il serbo Novak Djokovic ed il tedesco Yannick Hanfmann.

Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento greco dopo il KO inatteso patito al primo turno del Masters 1000 di Parigi nel derby contro Sonego. L’italiano ha ottenuto importanti punti in chiave ATP Finals nella parentesi cinese dove ha colto la finale a Chengdu, i quarti a Pechino e gli ottavi a Shanghai, raggiungendo inoltre le semifinali a Vienna. Nonostante ciò è stato superato all’ottavo posto della classifica race dal canadese Auger-Aliassime, assente nei tornei di questa settimana. All’esordio ad Atene ha piegato in tre set il veterano elvetico Stan Wawrinka per poi imporsi agevolmente sul francese Alexander Muller.

Dal canto suo Korda, venticinquenne di Bradenton (Florida, Stati Uniti d’America), arriva al penultimo atto della kermesse ellenica dopo aver favorevolmente impressionato nei turni precedenti. Il numero 52 del ranking ha dapprima sconfitto in tre parziali l’australiano Popyrin ed il bosniaco Dzumhur, superando di slancio in due parziali ai quarti il serbo Miomir Kecmanovic. Ex numero 15 ATP, se in giornata può mettere in seria difficoltà diversi top 20.

La semifinale dell’ATP 250 di Atene tra Lorenzo Musetti e l’americano Sebastian Korda sarà il secondo incontro dalle 16.00 sul Campo Centrale ateniese dopo Djokovic-Hanfmann, ed inizierà in ogni caso non prima delle 18.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!