LIVE Musetti-De Minaur, ATP Finals 2025 in DIRETTA: l’azzurro è all’ultima chiamata

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra l’azzurro Lorenzo Musetti e l’australiano Alex de Minaur, valido per il secondo incontro del Gruppo Connors delle ATP Finals 2025. Questa partita è un vero e proprio crocevia per entrambi i tennisti visto che hanno perso le loro rispettive partite alla prima giornata.

Partiamo da Musetti, padrone di casa e che partecipa a questa edizione delle ATP Finals come alternativa dopo il forfait del serbo Novak Djokovic. Il primo match, per il carrarino, non è andato nel verso giusto visto che è apparso stanco contro un ottimo Taylor Fritz: il tennista statunitense ha vinto 2-0 (6-3, 6-4). Musetti sta vivendo un finale di stagione molto faticoso visto che ha dovuto lottare fino all’ultimo per qualificarsi, il non avere la possibilità di sfruttare la giornata di riposo rispetto a de Minaur che invece ne ha avute due, potrebbe influire, e non poco, sul risultato.

A proposito dell’australiano, anche il tennista soprannominato The Demon si giocherà il tutto per tutto contro Musetti, visto che nel corso della prima giornata ha perso contro lo spagnolo Carlos Alcaraz per 2-0 (7-6, 6-2). Tuttavia, il favorito resta de Minaur che come detto ha avuto la possibilità di riposare come si deve rispetto al rivale italiano.

Il match tra Musetti e de Minaur sarà il quarto e ultimo del programma dell'Inalpi Arena di Torino, con l'ingresso in campo che non è previsto prima delle 20.30. Ad aprire le danze quest'oggi saranno gli azzurri Bolelli/Vavassori che sfideranno, alle 11.30, lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos, mentre non prima delle 14.30 Alcaraz sfiderà Fritz. Dalle 18.00, invece, i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool se la vedranno con i tedeschi Tim Puetz e Kevin Krawietz: successivamente scenderanno in campo i protagonisti di questa cronaca.