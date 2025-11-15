LIVE MotoGP, GP Valencia 2025 in DIRETTA: sabato imprevedibile con qualifiche e Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, ci attende l’ultimo sabato della stagione, con le ultime qualifiche dell’anno e, soprattutto, la Sprint Race numero 22 del campionato. Chi, quindi, sarà protagonista sulla pista spagnola?

Quale sarà il programma della giornata? La classe regina darà il via al proprio lavoro alle ore 10.10 con la seconda sessione di prove libere della durata di 30 minuti. L’ultima occasione per tutti di sistemare le rispettive moto in direzione di qualifiche e gare. Alle ore 10.50, quindi, sarà la volta della Q1. Si inizierà a far parlare i cronometri. Alle 11.15, invece, sarà ufficialmente caccia alla pole position con la Q2 che andrà a definire lo schieramento di partenza della Sprint Race che, come sempre, prenderà il via alle ore 15.00.

Le pre-qualifiche di ieri hanno messo in mostra un ottimo Pedro Acosta con il tempo di 1:29.240 con 53 millesimi di vantaggio su Marco Bezzecchi e 185 su Franco Morbidelli. Quarto Alex Marquez a 233, quinto Ai Ogura con 315 e sesto Jack Miller con 316. Settimo Fabio Di Giannantonio davanti a Fermin Aldeguer, Joan Mir e Fabio Quartararo. Solamente 14° Pecco Bagnaia.

Il sabato del Gran Premio della Comunitat Valenciana per la classe regina scatterà alle ore 10.10 con la seconda sessione di prove libere, quindi alle ore 10.50 si passerà alle qualifiche, mentre la Sprint Race vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00.