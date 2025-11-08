LIVE MotoGP, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Bezzecchi e Bagnaia in battaglia tra qualifiche e Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del sabato del Gran Premio di Portogallo 2025, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Programma ricco quello che attende oggi la classe regina, alle prese con la seconda sessione di prove libere, le qualifiche e per ultimo la Sprint Race che chiuderà la giornata sul circuito di Portimão.

La giornata di ieri ha visto protagonista Alex Marquez che, in sella alla sua Ducati del Team Gresini, ha concluso al primo posto FP1 e pre-qualifiche. Lo spagnolo, già sicuro del secondo posto nel Mondiale, è pronto a recitare un ruolo da protagonista anche nel sabato portoghese, in attesa di possibili avversari che lo potrebbero impensierire.

Ci proverà sicuramente Francesco Bagnaia, apparso in ripresa dopo un venerdì mattina difficile. Nelle pre-qualifiche il centauro italiano si è avvicinato alla prima posizione dell’iberico ed oggi potrà provare a batterlo nelle qualifiche e nella Sprint. Per il ducatista i punti della gara corta potrebbero essere utili a scavalcare Marco Bezzecchi nella terza posizione della classifica Mondiale.

Non sarà facile perché la sua Aprilia si è difesa abbastanza bene nella giornata di apertura, rimanendo vicina alle posizioni che contano e dimostrando un passo positivo. Ottimo esordio con la Ducati Factory per Nicolò Bulega che ha iniziato a prendere confidenza con la sua nuova moto. Al reggiano non si chiedono risultati particolari ma rimane l’intenzione di continuarsi a migliorare nella classe regina.

Il sabato della MotoGP inizierà alle ore 11.10 con le FP2, seguite alle 11.50 dalle qualifiche. Il programma si concluderà alle ore 16 con la Sprint Race che assegnerà i primi punti del GP di Portogallo. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della classe regina. Seguile con noi per non perdere neanche un aggiornamento. Buon divertimento!