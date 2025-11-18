LIVE Montenegro-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: adesso non si può più sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Montenegro-Italia, match valido per la sesta giornata del gruppo E delle qualificazioni agli Europei under 21 2027. Al City Stadium di Niksic (Montenegro) gli azzurrini di Silvio Baldini cercano l’immediato riscatto dopo la beffarda sconfitta subita nei minuti finali in Polonia. Appuntamento da non fallire contro i balcanici, attualmente terzi in classifica a tre lunghezze dell’Italia.

Rientra Fortini dopo la squalifica, ma non ci sarà Koleosho a causa dell’ingenua doppia ammonizione ricevuta nei minuti di recupero della passata partita. Il CT azzurro dovrebbe affidarsi al genoano Fini per sostituire l’esterno sinistro titolare, ma attenzione a possibili sorprese dell’ultima ora. Dinanzi a Palmisani dovrebbe essere confermata la coppia centrale composta da Mane e Comuzzo, mentre sulle corsie scalpita Moruzzi con Bartesaghi certo del posto. In mezzo al campo chiavi del gioco affidate a Pisilli, Lipani e Dagasso, mentre il reparto offensivo sarà completato da Camarda e Cherubini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONTENEGRO (4-2-3-1): Radanovic; Roganovic, Melentijevic, Franeta, Vukotic; Carevic, Savovic; Vukovic, Mrvaljevic, Vukanic; Perisic. Allenatore: Perisic.

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Moruzzi, Mane, Comuzzo, Bartesaghi; Dagasso, Lipani, Pisilli; Fini, Camarda, Cherubini. Allenatore: Baldini

Montenegro-Italia, match valido per la sesta giornata del gruppo E delle qualificazioni agli Europei under 21 2027, inizierà alle 18.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!