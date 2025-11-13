LIVE Moldavia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Gattuso vara un modulo ultra offensivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Moldavia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026, Gattuso vuole una larga vittoria.

Riparte da Chisinau il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia di Gennaro Gattuso sfida la Moldavia in un match che potrebbe essere decisiva per il futuro della rosa azzurra. Se quindi la Norvegia, impegnata oggi in casa contro l’Estonia, dovesse fare un successo renderebbe aritmetico il secondo posto della Nazionale italiana che, quindi, dovrà passare probabilmente dai playoff per provare a vincere il pass per la fase finale del prossimo Mondiale 2026, in programma questa estate in Usa, Messico e Canada.

Per cercare di ottenere il primo posto nel girone e quindi nella qualificazione diretta, gli azzurri devono vincere e sperare che l’Estonia ottenga almeno un punto contro la rosa dei fenomemi Haaland e Odegaard. Il commissario tecnico dovrà fare a meno di Nicolò Cambiaghi che ha lasciato il ritiro azzurro per un problema al polpaccio destro, fuori anche Kean.

Moldavia e Italia si sfidano per la settima volta nella loro storia e i precedenti sono ovviamente a favore dell’Italia che finora hanno vinto sei volte su 6. La vittoria più recente è il 2-0 di Reggio Emilia nella sfida di andata nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026, match che era coinciso con l’ultima presenza da commissario tecnico di Luciano Spalletti. Gli azzurri giocano per la terza volta a Chisinau: nei due precedenti, entrambi ufficiali per le qualificazioni Mondiali, hanno avuto successi rispettivamente 3-1 nel 1996 e 1-0 nel 2004. Totalmente l’Italia ha segnato 17 reti, la Moldavia 2.

PROBABILE FORMAZIONE:

Moldavia (5-3-2): Kozhukhar; Forov, Craciun, Baboglo, Gherasimencov, Reabciuk; Caimacov, Rata, Bogaciuc; Perciun, Postolachi. All.: Popescu.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Mancini, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Ricci, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Ct: Gennaro Gattuso

Inizio alle ore 20:45.