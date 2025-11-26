LIVE Milano-Olympiacos, Champions League volley femminile in DIRETTA: esordio sulla carta morbido

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano-Olympiacos, partita valida per la prima giornata della Champions League 2025-2026 di volley. Dopo un inizio di stagione in saliscendi, pur contraddistinto dalla vittoria in Supercoppa con Conegliano, le ragazze di Stefano Lavarini puntano a ben figurare nell’esordio continentale.

Il quarto posto dell’edizione scorsa è il punto da cui ripartire: nonostante la terza piazza nel campionato nazionale, la Numia Vero Volley Milano è una delle compagini più attrezzate nell’intero panorama europeo. Il girone C in cui è stata inserita è decisamente alla portata, Zeleznicar e Eczacibasi non possono e non devono incutere timore. E poi le greche dell’Olympiacos, rivali nella serata ed inferiori per capacità tecniche alle milanesi. D’altronde, non tutti godono di un sestetto base composto da Egonu, Lanier, Danesi, Bosio, Sartori e Piva…

La squadra ellenica è chiamata all’impresa, ingigantita dal fattore campo. L’Allianz Cloud ribolle nelle notti europee, e darà l’appoggio massimo ad Egonu e compagne.

L’Olympiacos non è però un avversario da sottovalutare: si è guadagnato l’accesso alla pool con pieno merito (via preliminare), e inoltre comanda la classifica del campionato nazionale. Alla guida Branko Kovacevic, la centrale Stevanovic e l’italiana Isabella Di Iulio le giocatrici in risalto.

Orario d'inizio fissato alle 20:00