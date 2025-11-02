LIVE Milano-Monviso, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa per proseguire la risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Numia Vero Volley Milano e Wash4green Monviso Volley, valido per la settima giornata della Serie A1 Tigotà di pallavolo femminile, con le padrone di casa dell’Allianz Cloud di Milano che sono le grandi favorite per la vittoria finale, con l’obiettivo principale che è quello di ottenere il massimo dei punti per risalire la classifica del campionato.

La squadra di casa adesso al quarto posto in classifica, capitanata dall’azzurra Paola Egonu, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana contro l’Imoco Volley Conegliano per 3-2, ha avuto una frenata importante in campionato: Milano ha perso 3-0 contro Scandicci, tuttavia per poi riprendersi con le vittorie per 3-0 contro Macerata e per 0-3 contro Perugia.

Per quanto riguarda Monviso, che copre la dodicesima posizione in classifica, lo stato di forma è ben diverso rispetto alle padrone di casa: nelle ultime cinque partite le piemontesi hanno raccolto una sola vittoria, contro Firenze per 2-3, per perdere poi 3-1 con Perugia, 1-3 con Cuneo, 0-3 con Conegliano e 1-3 con Novara.

Il match tra Milano e Monviso inizierà alle 15.00 e varrà disputato, come sappiamo, all’Allianz Cloud di Milano. Gli arbitri scelti per la gara sono Vincenzo Carcione come primo, Angelo Santoro come secondo e Barbara Manzoni al videocheck come assistenza tecnologica in caso di richieste di challenge da parte delle due panchine. Segui la partita con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!