LIVE Marsiglia-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA: sfida complessa contro De Zerbi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Marsiglia-Atalanta della quarta giornata di Champions League. La Dea affronterà fuori casa l’ostica squadra francese del C.T. Roberto de Zerbi in quella che è una sfida più ”italiana” di quanto possa sembrare. Il team bergamasco si trova al momento al 19esimo posto con 4 punti in tre giornate. Il Marsiglia occupa il 22esimo posto con 3 punti guadagnati. Entrambe le squadre non hanno iniziato nel migliore dei modo il loro percorso in Champions. Questa potrebbe essere l’opportunità per i due team di raddrizzare questo cammino europeo. I 3 punti farebbero loro molto comodo per avvicinarsi nel mettere il punto esclamativo alla qualificazione per i playoff.

Il tecnico bresciano in questi anni è stato accostato diverse volte a club di Seria A. Soprattutto la scorsa stagione. Dove erano sorti problemi di spogliatoio in casa Marsiglia. Su tutti la vicissitudine tra Rabiot e Rowe. Nonostante i dissapori e dichiarazioni che facevano presagire a un ambiente destabilizzato. De Zerbi è poi rimasto in Francia e la sua squadra occupa al momento il secondo posto della Ligue 1, pari merito con il Lens, a soli due punti di distacco dalla leader PSG. Situazione diversa per Juric. Il tecnico croato è in discussione dopo gli ultimi risultati sia in campionato che europei. I bergamaschi sono infatti 11esimi in Serie A e l’ultima vittoria generale risale al 30 settembre in Champions contro il Club Brugge. Il tecnico nativo di Spalato dovrà dunque invertire questo trend. Le voci di corridoio su un cambio di panchina ultimamente si sono fatte più sentire in casa Atalanta.

Anche i lombardi hanno avuto il loro da fare questa estate con il caso Lookman. Il giocatore infatti quest’estate tra voci di mercato, assenze in allenamento non chiare e altre dinamiche che facevano suppore a tensioni ambientali era stato messo fuori rosa. Questo fino alla fine di settembre dove nell’unica vittoria europea dell’Atalanta contro il Club Brugge era tornato titolare. 141 giorni dopo l’ultima volta. E nella penultima giornata di campionato contro il Milan, ha ritrovato il goal a 169 giorni di distanza dall’ultimo. I tifosi della Dea hanno bellissimi ricordi rivolti all’attaccante nigeriano. Soprattutto del duo Lookman-De Ketelaere che in più di un’occasione hanno fatto sognare i sostenitori dei bergamaschi. Il ricordo migliore in tempi non lontani è senz’altro la vittoria in Europea League per la città di Bergamo.

Juric non a caso dovrebbe affidarsi davanti proprio al duo Lookman-De Ketelaere. Con Pasalic a supporto dei due. Carnesecchi confermato in porta. Difesa a 3 con Kossounou, Hien e Ahanor. Centrocampo a 4 con Zappacosta, Ederson, De Roon e Bernasconi. Per quanto riguarda i francesi occhio a Mason Greenwood. L’attaccante inglese è al momento terzo nella classifica marcatori della Ligue 1 con 7 centri realizzati. Il nativo di Wibsey può rappresentare più di un’insidia per i bergamaschi. Sia in ottica di fase di gioco che realizzativa. E una menzione va fatta anche al veterano Aubameyang. L’attaccante gabonese, che ormai ha raggiunto le 36 candeline, non avrà più lo smalto dei tempi migliori. Resta però pericolosissimo sotto porta e il team di Juric dovrà ben riguardarsi anche dal numero 97 dei francesi che dovrebbe partire titolare secondo le ultime indicazioni.

Marsiglia-Atalanta è una partita che ipotizza una bella battaglia fra le due squadre nell’arco di tutti i 90 minuti. Secondo i pronostici il Marsiglia partirebbe un po’ più favorito. Ma se la Dea ritrova sé stessa sappiamo tutti quanto può essere insidiosa e molto pericolosa, soprattutto per quanto riguarda il gioco sotto porta. Juric vuole un’altra vittoria in Europa. Dall’altra parte però De Zerbi farà di tutto per non deludere il bollente pubblico della Stade Vélodrome. Che vive le partite della propria squadra con estrema passione. Marsiglia-Atalanta della quarta giornata di Champions League si terrà alle ore 21. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale! Buon divertimento, vi aspettiamo!