LIVE Macerata-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: la capolista prova l’allungo

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Cbf Balducci Hr Macerata e Imoco Volley Conegaliano, valido per la nona giornata di Serie A1 Tigotà con la squadra ospite, allenata da Daniele Santarelli, che è nettamente favorita per la vittoria finale e che cerca l’allungo in classifica confermando il primo posto.

Per quanto riguarda Macerata, le marchigiane vogliono confermare l’ottimo inizio di stagione che le ha portate fino all’ottavo posto provvisorio in classifica, anche se il cliente di questa sera sarà più ostico dei precedenti. Nel corso delle ultime cinque partite, le padrone di casa hanno vinto per 3-1 contro Perugia, per 3-0 contro San Giovanni e per 1-3 in casa di Busto Arstizio, mentre ha perso due match contro Vero Volley Milano per 3-0 e contro Chieri, sempre per 3-0.

Passando alle campionesse in carica del massimo campionato italiano di pallavolo femminile, Conegliano si è ripresa benissimo dopo la grande delusione nella finale di Supercoppa italiana persa per 3-2 contro Milano, vincendo le successive sette partite di Serie A1. Le Pantere, infatti, hanno vinto 0-3 su Monviso, 0-3 su Novara, 3-1 su Chieri, 1-3 su Bergamo, 3-1 su Milano riprendendosi la rivincita rispetto al trofeo perso e, infine, 3-1 su Vallefoglia.

Il match tra Macerata e Conegliano inizierà alle 20.30 e sarà disputato al Palasport Fontescodella. Gli arbitri designati per la gara saranno Antonella Verrascina come primo, Luca Saltalippi come secondo e Chiara Mochi come aiutante al videocheck. Segui l’incontro con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!