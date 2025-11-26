LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Poeta prova a dare una scossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la tredicesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. La prima di Peppe Poeta da nuovo allenatore.

E’ successo di tutto nelle ultime quarantotto ore in casa Olimpia Milano. Ettore Messina ha rassegnato a sorpresa le dimissioni e Peppe Poeta è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell’EA7. Un cambio che sarebbe dovuto avvenire a fine stagione e che invece si è materializzato già a fine novembre per volontà dello storico allenatore siciliano.

Non sarà la prima panchina ufficiale per Peppe Poeta, visto che l’ex allenatore di Brescia e vice di Messina, si è già seduto sulla panchina di Milano nelle due partite europee contro Asvel e Olympiacos. Sicuramente c’è grande attesa per questo nuovo corso milanese, molto atteso anche dal pubblico di Milano, che ha sicuramente un ruolo anche nella scelta di Messina, sempre meno apprezzato nel corso degli anni.

Tornando alla partita di oggi, Milano deve assolutamente vincere contro una squadra in profonda crisi. L’Olimpia, inoltre, deve uscire dalla piccola crisi dell’ultima settimana, con tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa. Con un successo inoltre tornerebbe tra le prime dieci della classifica.

La palla a due di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la tredicesima giornata dell’Eurolega 2025-2026, è in programma alle ore 18.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!