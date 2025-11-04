LIVE Juventus-Sporting Lisbona, Champions League calcio in DIRETTA: Spalletti cerca risposte anche in Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Sporting Lisbona, Champions League calcio in DIRETTA.

La Juventus sfida lo Sporting nella quarta giornata della fase di League Phase di Champions League. La rosa bianconera, dopo i pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal e la sconfitta in terra spagnola con il Real Madrid di Xabi Alonso, vanno a caccia del primo successo europeo della stagione per non compromettere il cammino nella miglior rassegna continentale. Si tratta del debutto di Spalletti all’Allianz Stadium da allenatore della Juventus, dove l’esordio è avvenuto a Cremona nella vittoriosa trasferta contro la Cremonese.

Il nuovo tecnico della Juventus, a differenza della trasferta di campionato contro la Cremonese, ritrova Yildiz dopo il turno di riposo per i fastidi al ginocchio. Difficile se non impossibile il recupero invece di Kelly, alle prese con un problema di natura muscolare. Cambia infatti ancora la formazione, Gatti paga l’errore contro Vardy, si scalda Rugani per partire dal primo minuto. A centrocampo Conceicao e Openda dovrebbero lasciare spazio a McKennie e Yildiz per un ritorno del turco dietro Dusan Vlahovic. Koopmeiners confermato da braccetto sinistro con il campito di aiutare Locatelli nella regia, Thuram invece sarà libero di sganciarsi in avanti. Kostic ancora sulla corsia sinistra con Cambiaso a destra.

Lo Sporting Lisbona, invece, di punti ne ha 6: i portoghesi hanno battuto il Kairat prossimo avversario dell’Inter (4-1) e il Marsiglia (2-1). Nel mezzo la partita persa, sempre per 2-1, maturata al ‘Maradona’ contro il Napoli di Antonio Conte.

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz, McKennie; Vlahovic. All. Spalletti.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Araújo, Debast, Inácio, Fresneda; Hjulmand, João Simões; Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Quenda; Suárez. All. Rui Borges.

Calcio d'inizio alle ore 21.00