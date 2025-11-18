LIVE Italia-Uzbekistan, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: azzurri per entrare tra le prime 8

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale dei Mondiali di calcio under 17 tra Italia ed Uzbekistan. Gli azzurrini di mister Favo, tornano in campo dopo il successo sulla Cechia al cospetto di una compagine specchio di un movimento in forte crescita. Gli uzbeki infatti si sono qualificati per la prima volta nella storia per il Mondiale senior, e sulle ali dell’entusiasmo si fanno notare anche con le formazioni giovanili.

All’Aspire Zone di Doha gli azzurri vogliono continuare a sognare inanellando la quinta vittoria tra fase a gironi e fase eliminatoria. Mister Favo si affida alla coppia gol composta da Arena e Lontani, supportata dal figlio d’arte Samuele Inacio che si sta mettendo in luce con giocate sopraffine. Dinanzi all’estremo difensore Longoni agiranno Marini, De Paoli, Reggiani e Mambuku, mentre le chiavi della regia saranno affidate a Prisco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Marini, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Arena, Lontani. Allenatore: Favo

UZBEKISTAN (4-4-2): Shokirov; Musakhonov, Bakhodirkhonov, Khakimov, Anvarov; Abduminov, Erimbetov, Shukurullayev, Khasanov; Sodikov, Sarsenbaev. Allenatore: Ismoilov

L’ottavo di finale dei Mondiali di calcio under 17 tra Italia ed Uzbekistan inizierà alle 13.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!