LIVE Italia-Turchia, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: vincere per rimanere in corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin degli Europei 2025 di curling femminile tra Italia e Turchia. Negli otto giorni che vanno dal 22 al 29 novembre si disputano i Campionati Europei di curling. Il palcoscenico della cinquantesima edizione dell’evento è la città finlandese di Lohja, situata poche decine di km a ovest della capitale Helsinki, che ospita per la seconda volta la rassegna continentale, ultimo grande evento internazionale prima dei Giochi Olimpici. La sfida odierna rappresenta uno snodo focale per le azzurre che vogliono continuare a sperare nei play-off. L’avversaria è la Turchia, squadra imprevedibile che bisogna battere per continuare ad alimentare le speranze di semifinale.

Il team formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto arriva da una stagione non esaltante come la precedente, che ha visto le azzurre chiudere l’Europeo al quarto posto e il Mondiale fuori dai play-off per le medaglie e anche in questa manifestazione non stanno brillando: dopo una partenza vincente con la Lituania sono state battute nettamente da Svizzera e Norvegia e ieri hanno vinto nettamente contro la Scozia e perso altrettanto nettamente contro la Svezia. Ora le azzurre non possono più sbagliare e anche vincere tutte le sfide da qui alla fine del round robin potrebbe non bastare.

Il format è il consueto: round robin da dieci squadre che si affronteranno tra loro, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi spazio ai match che determineranno i podi.

La Svizzera sarebbe la naturale favorita ma la compagine elvetica sarà priva di due stelle: la skip Silvana Tirinzoni e la forte Alina Paetz, due elementi che hanno contribuito alla conquista degli enormi risultati delle ultime stagioni, tra cui il sigillo continentale e l’argento iridato della passata annata agonistica. Per l’occasione si ripartirà dalla skip Corrie Huerlimann, Marina Loertscher, Stefanie Berset e Celine Schwizgebel: le incognite sono molteplici, vedremo in corso d’opera se le elvetiche potranno puntare a qualcosa di concreto. Inevitabilmente salgono le quotazioni della Svezia guidata dalla talentuosa Anna Hasselborg e della Scozia. La Germania di Sara Messenzehl, la Danimarca di Madeleine Dupont e la Norvegia di Marianne Roervik potrebbero essere le outsider del torneo. Più attardata nel pronostico la Cechia di Anna Kubeskova, mentre la Turchia, avversaria odierna dell’Italia, protagonista di una partenza clamorosa con il 9-0 inflitto alla Scozia, poi battuta da Danimarca, Svezia e Norvegia e vittoriosa ieri contro la Cechia, e la Lituania dovrebbero essere le cenerentole del torneo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin degli Europei 2025 di curling femminile tra Italia e Turchia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 8.00. Buon divertimento a tutti.