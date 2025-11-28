LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri per sfatare il tabù della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della semifinale dell’Europeo di Curling 2025 tra Italia e Svizzera. Da sabato 22 a domani, sabato 29 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki e per la seconda volta consecutiva teatro di questo evento), è il teatro della cinquantesima edizione dei Campionati Europei di curling. L’Italia ha centrato l’accesso nella semifinale continentale per la sesta volta nella storia ed è nella top 4 per la settima.

La squadra formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella da anni staziona nelle posizioni di vertice della specialità e in questa stagione si appresta ad affrontare i Giochi Olimpici a Cortina da padrona di casa: questo risultato dà grande fiducia alla squadra azzurra che aveva bisogno di un risultato di prestigio dopo una stagione, quella passata, al di sotto delle aspettaytive. Il format è il consueto: round robin da dieci squadre che si affronteranno tra loro, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi spazio ai match che determineranno i posti sul podio.

L’avversaria odierna nella sfida che vale la finale europea è la Svizzera che da anni stazione nelle posizioni di vertice del ranking europeo e mondiale e quindi rappresenta un’avversaria di tutto rispetto che ha già battuto gli azzurri mercoledì nella sfida del round robin. La Svizzera ha iniziato la sua avventura europea battendo 8-4 la Svezia, poi la sconfitta 6-8 con la Germania, la vittoria 9-3 con la Polonia, la vittoria 10-9 con la Cechia, la sconfitta 4-8 con la Scozia, i successi 10-2 con l’Austria,9-3 con la Danimarca, 9-8 con l’Italia e 8-4 con la Norvegia.

L’Italia dello skip Joel Retornaz ha battuto 9-4 la Norvegia, 10-1 l’Austria, 9-7 la Germania, 9-6 la Polonia e 7-5 la Danimarca, 6-4 la Svezia e perso 8-9 all’extra end contro la Cechia, 8-9 con la Svizzera e 5-8 con la Scozia. Nell’altra semifinale saranno di fronte Svezia e Scozia, le due grandi favorite della vigilia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della semifinale dell’Europeo di Curling 2025 tra Italia e Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 8.00. Buon divertimento a tutti.