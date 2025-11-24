LIVE Italia-Svezia, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: altro scontro diretto decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del quinto incontro del round robin degli Europei 2025 di curling femminile tra Italia e Svezia. Negli otto giorni che vanno dal 22 al 3029 novembre si disputano Campionati Europei di curling. Il palcoscenico della cinquantesima edizione dell’evento è la città finlandese di Lohja, situata poche decime di km a ovest della capitale Helsinki, che ospita per la seconda volta la rassegna continentale, ultimo grande evento internazionale prima dei Giochi Olimpici. La sfida odierna rappresenta uno scoglio durissimo per le azzurre che vogliono continuare a sperare nei play-off. l’avversaria è infatti la Svezia che unta decisamente ai play-off.

Il team formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto arriva da una stagione non esaltante come la precedente, che ha visto le azzurre chiudere l’Europeo al quarto posto e il Mondiale fuori dai play-off per le medaglie e anche in questa manifestazione stanno deludendo: dopo una partenza vincente con la Lituania sono state battute nettamente da Svizzera e Norvegia e ora serve un cammino immacolato per puntare a uno dei primi quattro posti. Le avversarie di oggi sono le svedesi che hanno avuto una partenza shock con la sconfitta 5-10 contro le campionesse in carica della Svizzera, poi la vittoria contro la Scozia (7-6) e contro la Turchia (7-3) per ripartire.

Il format è il consueto: round robin da dieci squadre che si affronteranno tra loro, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi spazio ai match che determineranno i podi.

La Svizzera sarebbe la naturale favorita ma la compagine elvetica sarà priva di due stelle: la skip Silvana Tirinzoni e la forte Alina Paetz, due elementi che hanno contribuito alla conquista degli enormi risultati delle ultime stagioni, tra cui il sigillo continentale e l’argento iridato della passata annata agonistica. Per l’occasione si ripartirà dalla skip Corrie Huerlimann, Marina Loertscher, Stefanie Berset e Celine Schwizgebel: le incognite sono molteplici, vedremo in corso d’opera se le elvetiche potranno puntare a qualcosa di concreto. Inevitabilmente salgono le quotazioni della Svezia guidata dalla talentuosa Anna Hasselborg e della Scozia. La Germania di Sara Messenzehl, la Danimarca di Madeleine Dupont e la Norvegia di Marianne Roervik potrebbero essere le outsider del torneo. Più attardata nel pronostico la Cechia di Anna Kubeskova, mentre la Turchia e la Lituania dovrebbero essere le cenerentole del torneo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE el quarto incontro del round robin degli Europei 2025 di curling femminile tra Italia e Scozia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 7.00. Buon divertimento a tutti.